La xifra de víctimes mortals pels terratrèmols a Turquia i Síria ja supera les 19.000. Segons les últimes dades facilitades per les autoritats locals aquest dijous, Turquia ha notificat 16.170 morts, mentre que Síria en suma 3.192 en territori del govern i en les zones controlades pels rebels. Pel que fa al nombre de ferits, Turquia ha sobrepassat els 64.000 i Síria els 5.000.

Coincidint amb les últimes actualitzacions, el Consell Europeu -format pels líders i caps d'estat dels estats de la UE- reunit a Brussel·les ha subratllat la importància que l'ajuda humanitària arribi a tots els afectats "independentment d'on siguin", tenint en compte que Síria és un dels règims més sancionats per la Unió Europea.

Per altra banda, el Consell Europeu ha celebrat la iniciativa impulsada per la presidència sueca de promoure una conferència de donants per mobilitzar fons que serveixin per donar suport als afectats pels sismes.