El president rus, Vladímir Putin, ha anunciat que Rússia suspendrà la seva participació en el programa New Start, l'últim tractat de desarmament nuclear que havia signat amb els Estats Units. En un discurs pronunciat aquest dimarts davants tots els representants de les cambres del parlament rus -el primer d'aquest tipus que fa des del 2021-, Putin ha justificat la decisió acusant l'OTAN i els Estats Units de "manca de cooperació". "Rússia necessita estar preparada per testar armes nuclears si els Estats Units ho fa primer", ha argumentat. En la mateixa intervenció, de gairebé dues hores, Putin ha avisat Occident que farà "tot el que sigui necessari per a la victòria" i veu "impossible" una derrota de Rússia en el camp de batalla a Ucraïna.

Al llarg del seu missatge, Putin ha culpat l'OTAN de la guerra i ha defensat que Ucraïna és un país "segrestat" per la Unió Europea i el gegant nord-americà.

El president rus ha iniciat el seu discurs fent un repàs històric de les tensions entre Rússia i Ucraïna -intensificades arran del conflicte de Crimea l'any 2014- i subratllant la "responsabilitat" que té Moscou de protegir "el territori de la mare pàtria".

Segons Putin, "el règim de Kíiv" ha mantingut una actitud "d'odi" cap a Rússia i ha reivindicat la necessitat de defensar la població ucraïnesa de les "falses promeses" dels aliats. Alhora, ha assegurat que Rússia "ha fet tot el possible" per resoldre el problema "de manera pacífica" i ha afirmat assenyalat l'OTAN com a màxim responsable de l'escalada de tensions.

"L'OTAN estaven reforçant les instal·lacions prop de les nostres fronteres [...]; el desembre de 2021 vam parlar amb Europa i els Estats Units per tenir garanties de seguretat i vam rebre un rebuig directe a les nostres ofertes", ha assenyalat Putin. "La seva reacció va demostrar que l'amenaça era clara i no teníem cap dubte que estava tot preparat per a una acció punitiva al Donbass", ha afegit.

Encara en relació amb aquesta qüestió, el dirigent ha assegurat que Occident està disposada a utilitzar "qui sigui" per lluitar contra Rússia. "Terroristes, nazis, fins i tot el diable en persona", ha subratllat. Com a resposta, Putin ha assenyalat que un dels seus objectius és "incrementar la producció d'armes" per continuar lluitant a Ucraïna.

Amenaça als valors tradicionals

Més enllà de la guerra, Putin també ha culpat Occident d'amenaçar els valors tradicionals, la cultura i la religió. "Manipulen els fets històrics i ataquen la nostra societat més jove", ha apuntat. El líder rus ha arribat a afirmar que als països aliats "la pedofília es considera normal" i s'ha escandalitzat quan ha recordat que es reconeixen matrimonis del mateix sexe. "Ningú vol entrar a la vida privada de la gent, però la família ha estat sempre la unió entre un home i una dona", ha pronunciat.

Putin ha parlat de "degradació", d'intents de "desestabilitzar la societat" i ha reivindicat la importància que la ciutadania russa sigui garant dels "bons comportaments morals".

El discurs d'aquest dimarts arriba durant la setmana en què es compleix un any de l'inici de la guerra d'Ucraïna i just l'endemà de la visita a Kíiv del president dels Estats Units, Joe Biden.