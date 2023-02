Les celebracions patriòtiques són un fet rellevant a la Rússia d’avui i aquest dimecres s’ha commemorat a Moscou el dia del Defensor de la Pàtria –també conegut com el Dia de l’Home–, tot i que aquesta celebració sol ser el 23 de febrer. L’esdeveniment s’ha celebrat a l’estadi esportiu de Lujnikí, antic testimoni de la final del mundial de futbol del 2018 i de finals de Champions League, tot i que els últims mesos s’ha convertit en un dels llocs predilectes de l’oficialisme rus per lluir-se. En aquesta ocasió no ha sigut menys i milers de persones han acompanyat els artistes i el president rus, Vladímir Putin. Durant l’esdeveniment s’ha enorgullit de les seves tropes a Ucraïna i ha assegurat que el conflicte contra Ucraïna «està dirigit pels mateixos combatents valents [...] que estan lluitant heroicament amb valentia i coratge».

En l’acte, un concert-míting dedicat als militars russos, s’hi han exhibit artistes pro-’establishment’ com Oleg Gazamov, Lube i Grigory Leps i s’ha exaltat el nacionalisme rus. Aquests artistes ja són habituals en aquesta mena de celebracions, com el concert de mitjans de març «contra el nazisme» al mateix escenari o en l’acte de la plaça Roja en el qual es va celebrar l’annexió de les regions ucraïneses de Zaporíjia, Donetsk, Lugansk i Kherson, cosa que es va fer sense el reconeixement de la comunitat internacional. Putin ha apuntat que tot i que s’han reunit a Lujnikí en un ambient festiu, ha recordat que «en aquest mateix moment s’està entaulant una batalla a les fronteres històriques [de Rússia], una batalla pel poble.» Dimarts passat el president va afirmar davant la Duma que Rússia lluitaria «fins al final» i va denunciar que Occident estaria intentant derrotar i destruir Rússia «bèl·licament, econòmicament i propagandísticament», a més d’anunciar que Rússia suspenia la participació en el tractat New START de limitació de l’arsenal nuclear. Aquest dimecres al matí, la Duma ha ratificat aquesta decisió per unanimitat.