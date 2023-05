El Regne Unit ha entregat a les Forces Armades ucraïneses un nombre desconegut encara d’unitats del míssil de llarg abast Storm Shadow, segons la CNN. Fonts citades pel mitjà nord-americà afirmen que el Ministeri de Defensa britànic ha posat a disposició l’anhelat projectil de cara a l’esperada contraofensiva dirigida pel president Volodímir Zelenski.

Aquest míssil, desenvolupat pel Regne Unit i França, té un abast d’uns 300 quilòmetres i normalment s’utilitza des d’avions, però també està preparat per ser utilitzat des de vaixells o submarins. Amb la seva autonomia podria arribar a objectius dins del territori ucraïnès ocupat per Rússia del Donbass, Zaporíjia o Kherson. Segons el mitjà nord-americà, Londres ha obtingut el compromís per part de les autoritats ucraïneses que no serà utilitzat per castigar posicions dins de les fronteres russes.

L’Storm Shadow és un míssil de creuer que va veure la llum per primera vegada el 1994. Pot allotjar una ogiva de 450 quilograms amb la qual pot arribar a objectius estratègics llunyans, com centres de comunicacions i de comandament, aeroports, ports i estacions energètiques, així com sitges de munició o ponts.

Aquesta nova arma pot suposar un canvi en els equilibris bèl·lics, segons experts consultats per la CNN, i satisfà les demandes de míssils de llarg abast fetes pel bàndol ucraïnès des de l’inici de la invasió russa. Guillermo Pulido, doctorand en Estudis Estratègics i analista de la ‘Revista Ejércitos’, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mateix grup editorial que Regió7, que aquesta nova arma és imprescindible en l’anunciada contraofensiva, ja que serveix en una operació de supressió per «destruir nusos logístics i d’artilleria de l’enemic que puguin neutralitzar les unitats ucraïneses que intentin penetrar en les línies defensives fortificades russes».

Míssil Storm Shadow

Aquest mateix matí, el president Zelenski ha afirmat a la BBC que el seu país encara no està preparat per a l’esperada contraofensiva, ja que, «si bé podrien tenir èxit, perdríem molta gent i això no és acceptable». «Necessitem esperar. Necessitem una mica més de temps», mentre arriben els vehicles cuirassats, ha dit el mandatari ucraïnès.

Tot i que el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha dit que el gruix de l’armament demanat per Ucraïna ja era al país, el cert és que hi ha, per exemple, unitats de tancs Leopard que encara no han arribat. Espanya va prometre deu d’aquests tancs, però a les Forces Armades ucraïneses n’han arribat quatre.

Per a Pulido, si bé l’Storm Shadow és imprescindible, Ucraïna també necessita unitats d’enginyers de combat per a l’«operació de ruptura» que s’espera a les regions de Kherson o Zaporíjia. «Cal elaborar una coreografia molt complicada per fer l’anunciada contraofensiva». El temps necessari per a la preparació i l’entrenament d’aquestes unitats altament especialitzades, diu, és el motiu bàsic dels dubtes i les contemporitzacions expressades per Zelenski en les últimes dates per fer la contraofensiva.