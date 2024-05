10% de descompte en tots els concerts d'Espurnes Barroques

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 10% de descompte per tots els concert d'Espurnes Barroques 2024.

Espurnes Barroques ofereix experiències musicals d’alta qualitat en enclavaments barrocs i paisatges singulars de, sobretot, petits municipis de la Catalunya Central. Les actuacions, sovint de producció pròpia, sempre van acompanyades d’un tast gastronòmic vinculat a la proposta artística. Durant quatre caps de setmana de maig i juny, entre verd i daurat, Espurnes Barroques programa una marató cultural per endinsar-se —amb un cost molt assequible— a un veritable festival barroc, creant un privilegi únic a l’abast de tothom.

En aquesta edició fan referència als tres cicles del misteri: goig, dolor i glòria que, amb quinze sonates i un passacaglia final, desgranà Heinrich Biber a les seves cèlebres Sonates del Rosari.

Més informació a: espurnesbarroques.cat

De l'11 de maig al 9 de juny.

Truqueu al 93 877 22 33, us facilitarem el CODI DE DESCOMPTE, per comprar les entrades a través de la seva web espurnesbarroques.cat. Promoció limitada a 4 entrades per compra i concert.