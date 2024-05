El mètode per estalviar-se les cues per fi arriba a aquesta atracció de Port Aventura

Els parcs d'atraccions no són per a tothom, és clar. Tot i això, acumulen diàriament milers i milers de visites, moltes en grup. Només a PortAventura Park, un dels parcs més concorreguts d'Espanya, van passar 5,5 milions de persones al llarg del 2023 -segons Statista-, marcant el màxim dels últims tretze anys. Aquestes xifres són sinònim d'aglomeracions, massificació i, sobretot, de llargues i pesades cues, l'enemic més gran del fanàtic de les atraccions.

Fa uns anys es va començar a implementar a Disneyland un mètode per fer més amena l'espera a les llargues files de persones. Un mètode simple que ha revolucionat l'organització dels parcs d'atraccions, essent cada cop més els que se sumen a aquesta modalitat, coneguda com a 'single rider' (passatger individual, en castellà).

A Espanya són moltes les atraccions que ja afegeixen aquest tipus de cua especial. Un dels parcs pioners en això és Port Aventura: Red Force, Shambhala, Hurakan Condor i Uncharted hi compten. El que és sorprenent és que, fins ara, una de les seves atraccions més concorregudes havia quedat fora d'aquest pla: el Furius Baco, ideal per als amants de la velocitat i per als valents que vulguin passar en qüestió de segons de 0 a 135 quilòmetres per hora.

Com funciona la 'single rider'

Un dels costums més normalitzats als parcs d'atraccions és anar en grup, de manera que en pujar a les atraccions ho vulguin fer tots junts. Tot i que és totalment comprensible, aquesta decisió alenteix molt el procés d'organització dels seients, a més de desquadrar la fila i generar incertesa sobre si es podran quadrar o no les places. De fet, una de les conseqüències -ja que moltes vegades ningú vol cedir a pujar sense els seus acompanyants, entre altres coses- és que l'atracció faci viatges sense completar el seu aforament, i queden alguns seients sense ocupar.

'Single rider' pretén acabar amb aquest problema, oferint una cua a part per a aquells a qui no els importa pujar sols a les atraccions, de manera que puguin emplenar aquests 'buits' que queden pràcticament cada viatge. Una idea perfecta per dinamitzar les cues i fer que el temps d'espera sigui menor. Això sí, tal com adverteix Disneyland a la seva pàgina web, aquest servei no garanteix l'accés immediat a l'atracció, ni tampoc ofereix la possibilitat d'escollir el seient o el vehicle.

Principalment, es pretén utilitzar aquesta opció en les atraccions que o bé tenen un nombre de places reduïdes per cada viatge o bé acostumen a acumular moltes persones i, per tant, hores i hores d'espera. Furius Baco compleix ambdues premisses, motiu pel qual molts dels aficionats no entenen com no ha comptat amb la seva pròpia 'single rider' fins ara.

La polèmica del mètode

Però no és or tot el que llueix, i encara menys quan es tracta d'una organització que depèn, en gran part, de l'honestedat i bona intenció d'aquells que decideixen fer servir la cua de 'singles'. En un parc d'atraccions mai solen faltar els tramposos que intentar avançar i estalviar-se les esperes sigui com sigui, i la "single rider" sembla un mètode ideal per aconseguir aquest objectiu.

"Estant a la cua single de l'atracció Hurakan Condor un home de davant va preguntar a dues noies de darrere meu si pujarien juntes. Elles van contestar que no els importava pujar juntes a la mateixa góndola o en una altra separades. Llavors l'home va dir que estaven fent trampa i que haurien d'anar a la cua normal", explica un usuari a través del fòrum PA Fans. Les 'normes' -morals- per fer servir aquest passi no estan ben definides i el debat sobre qui hauria de poder utilitzar aquesta nova fila o no és, de moment, inevitable.