Ucraïna s’ha indignat amb un vídeo del FC Barcelona en què dos dels seus jugadors, Alejandro Balde i Sergi Roberto, agraeixen el suport dels aficionats russos en uns missatges gravats en espanyol i subtitulats en rus.

Els mitjans de comunicació ucraïnesos s’han fet ressò del vídeo en qüestió i alguns clubs, com el Xakhtar Donetsk, han reclamat a l’entitat blaugrana que es disculpi. El sentiment d’ofensa és ampli i la notícia ha saltat a mitjans internacionals com ‘The Guardian’, que recullen amb perplexitat la iniciativa barcelonista.

Tinc coneguts ucraïnesos indignats per aquest vídeo. M'ho reenvien perquè saben que soc de Barcelona. (ara la meva feina és explicar que no soc del Barça, que soc d'un equip que baixarà a Segona i que no té seguidors a Rússia) pic.twitter.com/dry6J8zb6h — Cristian Segura (@CristianSeguraA) 20 de mayo de 2023

To furiós

«El Xakhtar expressa la seva indignació pel missatge de vídeo publicat pels jugadors del Barcelona Alejandro Balde i Sergi Roberto amb paraules d’agraïment als fans del futbol de Rússia», ha dit el president executiu del club ucraïnès, Serguei Palkin. «Esperem que el FC Barcelona sigui conscient que el seu suport a un país com Rússia en aquest moment és completament inacceptable. Esperem que el club admeti l’error i eviti situacions similars en el futur».

El to és furiós. «És el segon any d’una invasió militar sagnant i injustificable per part de la Federació Russa al territori d’Ucraïna», ha dit Palkin. «Milers d’ucraïnesos es van convertir en víctimes d’aquesta guerra, desenes de ciutats van ser destruïdes, milions de persones van perdre les seves llars i es van convertir en refugiats. El món sencer es va unir per recolzar Ucraïna i el poble ucraïnès, i en va condemnar la invasió. Tots els dies fem tot el possible per accelerar la victòria d’Ucraïna i protegir els valors europeus de llibertat i democràcia.

We highly recommend FC Barcelona players to move closer to their russian fans and apply for the russian championship participation. #russiaisaterroriststate #disrespect @fcbarcelona pic.twitter.com/5AhRGArDqM — FC Dynamo English (@dynamokyiven) 21 de mayo de 2023

«I després veiem els jugadors d’un dels millors clubs del món, el Barcelona, dirigir-se als russos, expressant-los la seva gratitud i suport. Considerem això un acte intolerable i simplement immoral. Hem de recordar que cap victòria al camp de futbol val la vida d’un infant, cap bitllet guanyat en el mercat del futbol val les ciutats destruïdes i les vides destrossades de les persones».

Crítiques àcides

El Dinamo de Kíiv també hi ha reaccionat amb enuig. «Recomanem sincerament als jugadors del FC Barcelona que s’acostin més als seus aficionats russos i sol·licitin participar en el campionat de Mordor», diu el comunicat, acompanyat d’una foto de l’estadi del Desna de Txerníhiv destruït per aficionats russos. Mordor és un país fictici pertanyent a l’imaginari creat per l’escriptor J. R. R. Tolkien, on es desenvolupen importants esdeveniments d’‘El Senyor dels Anells’. El tuit va acompanyat de hashtags com ‘falta de respecte’ i ‘Rússia és un estat terrorista’.