La Marina dels EUA ha publicat aquest dilluns un vídeo que mostra la «insegura interacció», segons la qualifica, entre un destructor nord-americà i un vaixell de guerra xinès a l’estret de Taiwan dissabte.

Al vídeo, aparentment fet des de l’angle del destructor USS Chung-Hoon, es veu com el vaixell xinès pràcticament intercepta l’altre vehicle creuant-se en la seva trajectòria a una distància prèviament detallada de 137 metres, segons els EUA i el Canadà, la Marina del qual estava fent maniobres conjuntes amb la nord-americana.

Periodistes del portal canadenc Global News, que anaven a bord del vaixell HMCS Montreal, van observar l’incident en aigües de l’estret de Taiwan, ocorregut mentre els ministres de Defensa dels EUA, Lloyd Austin, i el seu homòleg xinès, Li Shangfu, assistien al Diàleg Shangril-La (2-4 de juny) a Singapur, el fòrum de seguretat anual més important d’Àsia.

🇨🇳🇹🇼🇺🇲#AHORA - La Marina de los Estados Unidos ha publicado un video del incidente del sábado durante el cual un buque de guerra chino pasó cerca de un destructor estadounidense en el Estrecho de Taiwán.pic.twitter.com/XMxWynSmsm — DATOWORLD (@Datoworld) 5 de junio de 2023

El conflicte de Taiwan

Preguntat per aquest succés, Li va denunciar el diumenge que no «es tracta de travessies innocents, sinó de provocacions», i va reiterar que la Xina no renuncia a prendre Taiwan, illa autogovernada que Pequín considera una província rebel des que els nacionalistes del Kuomintang es van replegar allà el 1949 després de perdre la guerra civil.

Per la seva part, el secretari de Defensa dels EUA, que subministra armament a l’illa i en principi la defensaria, va assegurar dissabte que, tot i que el seu país no busca la confrontació, «no titubejarem davant la coerció o l’abús», en línia similar a Li.

🇨🇳🇺🇸 Tensión en el mar de China: buque chino se acerca a un destructor de EE.UU. en el estrecho de Taiwán.

El buque chino adquirió velocidad y pasó delante de la proa del destructor estadounidense, casi provocando una colisión. pic.twitter.com/tLda0eRjwa — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) 4 de junio de 2023

Els Estats Units i el Canadà van assegurar que es trobaven en aigües internacionals quan es va produir l’incident dissabte, mentre que Pequín va defensar que es tractava de les seves aigües territorials.

L’esdevingut va posar de manifest les tensions entre les dues superpotències i els riscos que hi hagi deficiències en la comunicació en matèria de Defensa, sense que Austin ni Li es reunissin en els marges del fòrum malgrat coincidir-hi durant tres dies.

Pequín havia denegat dilluns la petició de Washington que tots dos dialoguessin a Singapur, i va culpar de la decisió els EUA, que van sancionar Li el 2018 després d’acusar-lo de comprar armament a l’empresa estatal russa Rosoboronexport. Li va assegurar ahir que està «obert» a la comunicació amb la part nord-americana, però va emfatitzar que «si no hi ha respecte mutu, el diàleg no és productiu».