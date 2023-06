El Tribunal Europeu de Dreta Humans ha recriminat al Tribunal Constitucional que desestimés un recurs de sis jutges espanyols que denunciaven el bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En una sentència d'aquest dijous, el TEDH detecta una "manca de justificació" del TC en la seva decisió malgrat "l'evident importància, aparent novetat o raresa legal dels aspectes" plantejats pels denunciants. En concret, critica que desestimés el recurs imposant un termini que "no era previsible". Per això, Estrasburg conclou que s'ha vulnerat el seu dret a un judici just. Amb tot, el TEDH no ha entrat a valorar la polèmica pel bloqueig en la renovació del poder judicial espanyol.

Estrasburg es limita a constatar la vulneració del seu dret a accedir a un tribunal, si bé reconeix que el seu cas està "estretament vinculat a garantir el respecte del procediment legal de renovació de la composició de l'òrgan de govern del poder judicial i a l'adequat funcionament del sistema de justícia". El cas per la renovació del CGPJ Els jutges Juan Luis Lorenzo Bragado, Manuel María Jaén Vallejo, Mónica Garcia de Yzaguirre, Rafael Estévez Benito, Maria Tardon Olmos i José Antonio Baena Sierra van presentar la seva candidatura el 2018 per formar part del CGPJ, però el Congrés encara no ha convocat una sessió per triar els nous membres per la manca d'acord entre els partits. El desembre del 2018 el mandat dels membres del CGPJ va expirar i exerceixen en funcions. Davant el bloqueig en la renovació del poder judicial espanyol, els sis magistrats aspirants al CGPJ van fer un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, que el va desestimar el 2021 perquè es va interposar fora de termini. Tot seguit, els jutges van portar el cas a Estrasburg per denunciar "la manca de possibilitat de ser nomenats al CGPJ, així com la presumpta vulneració del dret a un judici just perquè consideren que la decisió del TC va ser "arbitrària i insuficientment justificada".