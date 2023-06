Com es va viure la revolta de Wagner a Rússia? o en aquell moment estava a Sant Petersburg fent turisme perquè va ser el dia més llarg de l'any i allà se celebra amb moltes activitats culturals. Avui he tornat cap a la capital, que és on visc, i a Moscou la gent fa com si no hagués passat res, calma tensa. L'ambient és el mateix de sempre. Per exemple el viatge l'he fet en tren i els controls de seguretat han estat els habituals i no he trobat cap cosa estranya.

Per tant, a Sant Petersburg no es respirava por pel carrer? No, era molt sorprenent perquè era un moment en què semblava que el poder polític del país podia caure i la gent no semblava donar-li massa importància. A Moscou sí que es va viure diferent, tinc un amic que va decidir sortir al carrer i es va trobar la plaça Roja tancada als vianants i una situació de preocupació, segons el que m'expliquen no era una tensió extrema, però sí que hi havia por.

Quina va ser la primera informació que va arribar a través dels mitjans russos? Divendres ja se sabia i el canal de referència aquí van fer un especial informatiu sobre el tema. El primer que es va dir és que s'havia obert un procés penal contra Yevgeny Prigozhin, el cap de Wagner. En general, els mitjans es van dedicar a explicar-ho, sense gaire contundència contra els mercenaris. El que no expliquen els mitjans és amb quins suports ha comptat Wagner per poder arribar a Rostov del Don sense cap mena d'impediment.

Com ha afectat aquest fet a la percepció dels russos sobre la guerra? Més que de la guerra, potser ha canviat la percepció que els russos tenien de Putin. Semblava que era un home amb el poder de controlar-ho tot i s'ha demostrat que no és així. La posada en escena dona "la victòria" a Prigozhin.

Putin es debilita per moments? La gent aplaudint a Wagner és una imatge brutal. La imatge de controlador de tot ha caigut, però Putin continua al poder, em sembla que li ha anat d'un pel, però encara té els equilibris de poder.

La gent té por de Wagner o més aviat de les represàlies que hi puguin haver per part del Kremlin? El que fa por a Rússia és una guerra civil, un conflicte armat dins les fronteres. Aquí encara es té molt present l'època de la dissolució de la URSS. Aquí hi ha moltes crítiques a occident perquè va deixar de la mà de Déu un país tangran com Rússia.

Temen que torni la dècada dels noranta? Fa trenta anys el sistema va col·lapsar per complert, ara no estem en aquest punt. Els noranta van ser molt caòtics i hi havia molta màfia i molta pobresa. El que la gent diu de Putin és que va aconseguir posar ordre a tot aquell caos després de canviar de sistema. En el seu discurs, va fer una comparació molt interessant, va parlar de la Primera Guerra Mundial quan es va acabar amb el sistema dels tsars i va néixer la Unió Soviètica.

Com van informar els mitjans locals de la retirada de Wagner? Va ser molt curiós perquè el primer comunicat que va sortir va ser el de Wagner, dient que es retiraven perquè "no hi hagués un vessament de sang", després sí que va sortir la versió del Kremlin on es detallaven alguns punts de l'acord al qual van arribar. Aquí tothom està molt alerta de què diuen els mitjans i que estiguin donant la victòria al cap de Wagner és estrany.