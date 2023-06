Tot va passar segons l’esperat. Els precs celestials de Jair Bolsonaro no van commoure el Tribunal Superior Electoral (TSE), que ja té majoria per condemnar-lo a vuit anys d’inhabilitació per a exercici de càrrec públic. L’expresident va ser trobat culpable d’haver abusat del seu poder al posar públicament en dubte la transparència del sistema de votació davant la comunitat diplomàtica per quatre vots contra un. Encara falten dos jutges per expressar el seu vot, però el resultat no variarà.

Les fonamentacions dels vots van tenir una contundència impensable fa un any, quan governava la ultradreta. «¿Què pot ser més greu que burlar-se del règim democràtic davant representants estrangers i dir que un dels seus pilars, les eleccions lliures, estan falsificades i astutament manipulades? Un tipus pot ser terraplanista, formar part del club de la vora infinita, però no pot predicar això com a professor a l’escola pública», va assenyalar el jutge Floriano Marques davant els seus col·legues. Marques no va fer més que ratificar els conceptes del relator del judici, André Ramos Tavares. Bolsonaro, havia assenyalat dimarts passat, «va proferir greus acusacions sense estar sostingudes per un mínim de proves que sustentin tals conjectures, incorporant al seu discurs invencions, bastes mentides, fets fabricats, greus distorsions». L’excapità de l’Exèrcit només va trobar la indulgència de Raul Araújo, un dels magistrats més pròxim al seu credo. La intervenció del llavors mandatari davant la comunitat diplomàtica, va dir, «no era tan gran com per justificar la mesura extrema d’inelegibilitat».

Bolsonaro va oscil·lar entre el pessimisme i la comanda de compassió i l’expectativa d’un miracle d’últim moment. Dijous a la nit, va resar perquè «Déu toqui el cor» d’Alexandre de Moraes, la principal autoritat del TSE i el seu enemic declarat quan exercia la presidència. «Van dir que havia interferit en el resultat de les eleccions. Si hagués interferit, hauria d’haver guanyat? ¿Reunir-se per parlar sobre el sistema electoral és un crim capital?». També li va demanar al tribunal un nou «judici just». Però sabedor que les seves paraules caurien en el buit, va afegir, també, en to desafiador: «el joc no ha acabat».

Un país partit en dos

Les eleccions de l’octubre passat van mostrar fins a quin punt la societat està dividida entorn de la figura de Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva va vèncer per menys de dos punts. El seu rival no ho va poder tolerar i va abandonar el país, deixant en l’aire la cerimònia de transició i informe del seu capital polític. Davant el judici, prop del 37% dels brasilers van expressar la seva solidaritat amb l’excapità. Aquest suport latent no deixa de ser un senyal inquietant per al politòleg Fernando Limongi. «No m’agrada Bolsonaro, em sembla terrible, no puc entendre com algú el vota. Però és un actor polític amb molt suport. Dir ‘fem com que Bolsonaro no existeix’ no resoldrà el problema». En aquest sentit, va remarcar que la superació de la ultradreta s’ha de donar per complet a les urnes i no a través de les resolucions judicials. «Si se li retiren els drets polítics, ha de ser una cosa molt sòlida i fonamentada perquè no es vegi com una venjança o una partidización del Poder Judicial. El Poder Judicial no està tenint aquesta cura. No ho va fer durant tot el Lava Jato, que va culminar en l’‘impeachment’ (de Dilma Rousseff), ni en l’empresonament de Lula, i no ho està fent de nou. Això acaba restant legitimitat a aquest tipus d’accions».

Les opcions del bolsonarisme

La ultradreta intentarà promoure una amnistia del seu líder al Congrés i, alhora, capitalitzar la inhabilitació. D’acord amb Bela Megale, columnista del diari carioca O Globo, el Partit Liberal (PL), l’agrupació que va promoure la seva candidatura l’any passat, confia a guanyar les eleccions municipals de l’any venidor. Però per a això necessita que Bolsonaro no «llanci la tovallola» com va passar quan va perdre el segon torn electoral. Valdemar Costa Neto, el principal dirigent del PL, creu que si l’expresident se submergeix una altra vegada en la depressió els plans del bolsonarisme es veuran amenaçats.

Mentrestant, Mónica Bergamo, columnista del diari paulista Folha, va assegurar que el «nucli més pròxim» a l’expresident «ja discuteix amb professionals de la campanya la viabilitat de noms» que podrien substituir-lo en les eleccions generals del 2026, entre ells els governadors dels estats de Paraná, Ratinho Jr, Mines Gerais, Romeu Zema, San Paulo, Tarcísio de Freitas, i, a més, la senadora Tereza Cristina. Al seu torn, el mateix Bolsonaro va tornar a plantejar la possibilitat que la seva dona Michele es postuli en nom seu.

Fòrum de Sao Paulo

Les instàncies finals del judici contra Bolsonaro van trobar Lula com a amfitrió del Fòrum de Sao Paulo, una instància que sol reunir periòdicament les forces d’esquerra de la regió. Allà, el mandatari va prodigar elogis als extints Fidel Castro i Hugo Chávez. «És millor tenir un col·lega nostre cometent errors que puguem criticar que algú de la dreta que ni tan sols ens permet l’espai per criticar», va dir. El Fòrum de Sao Paulo va ser precisament un dels grans dimonis en els relats del bolsonarisme.