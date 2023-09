Les inundacions a la ciutat de Derna, a l'est de Líbia, causades pel pas del cicló Daniel podrien haver causat entre 18.000 i 20.000 morts. Això és el que ha assegurat l'alcalde de la ciutat, Abdulmenam al Gaizi, que ha apuntat que el cicló ha destruït el 25% de la ciutat i ha mostrat el seu temor pel fet que la descomposició dels cadàvers al carrer pugui causar una epidèmia o brots de malalties. Ara per ara, les autoritats han confirmat que el balanç de morts és de més de 6.800 persones i hi ha més de 10.000 desapareguts. Un milió i mig de persones viuen a la zona afectada pel cicló, que ha deixat més de 35.000 persones sense llar.

Els experts de l'ONU han assenyalat que la major part de les morts es podrien haver evitat amb sistemes d'alerta. Han argumentat que era impossible contenir la gran quantitat d'aigua sense resoldre les deficiències de les preses que s'han trencat i han causat el desastre. L'ONU també ha advertit que les milers de persones desplaçades a Líbia a causa de les inundacions tenen risc d'exposició a malalties que es transmeten per l'aigua. L'OMS ha anunciat que destinarà dos milions de dòlars per finançar les operacions d'assistència a les zones afectades per les inundacions. L'ajuda inclou 28 tones mètriques de subministraments quirúrgics d'emergència, segons ha informat l'OMS.