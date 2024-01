El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) decidirà aquest divendres si ordena Israel aturar "immediatament" la guerra a Gaza. En un comunicat publicat aquest dimecres, la cort amb seu a la Haia ha anunciat que es pronunciarà divendres al migdia sobre les mesures provisionals sol·licitades per Sud-àfrica en la seva demanda contra Israel per genocidi. Aquest òrgan judicial internacional que dirimeix disputes entre estats ha de determinar si és "plausible" que l'estat sigui còmplice o estigui cometent un genocidi. És el principal requisit per atorgar les cautelars en aquesta fase del procediment. Posteriorment, s'entra en el fons de la qüestió, és a dir, si efectivament s'ha vulnerat la Convenció del Genocidi.

El passat 29 de desembre la República de Sud-àfrica va demandar l'Estat d'Israel davant la Cort Internacional de Justícia per "violar les seves obligacions en virtut de la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi". Segons la sol·licitud, els actes i "omissions" d'Israel "tenen caràcter genocida" perquè pretenen "destruir els palestins a Gaza" com grup nacional, racial i ètnic. Sud-àfrica ha demanat mesures provisionals per impedir "un dany encara més greu i irreparable dels drets del poble palestí" i garantir el compliment d'Israel de les seves obligacions en virtut de la Convenció del Genocidi".Israel nega el genocidi contra els palestins i, tot al·legant el seu dret a l'autodefensa, assegura que els seus atacs només busquen aturar "l'amenaça" de Hamàs i "recuperar els ostatges" segrestats el 7 d'octubre.