Després de 111 dies de guerra, cada vegada és més difícil trobar un lloc segur a la Franja de Gaza. Ahir l’horror va arribar a una marabunta de civils que s’amuntegaven en una fila a la ciutat de Gaza, al nord, a l’espera d’"ajuda humanitària". Almenys 20 persones van morir i 150 més van resultar ferides pels trets de l’Exèrcit israelià. "L’ocupació israeliana ha comès una nova massacre contra milers de boques famolenques que esperaven ajuda humanitària a la rotonda Kuwait, a ciutat de Gaza", va informar Ashraf el Qudra, portaveu del Ministeri de Salut gazià, controlat per Hamàs. A la resta de la Franja va continuar l’ofensiva israeliana amb intensos combats al voltant de dos hospitals a Khan Yunis i la demolició de centenars d’edificis a prop de la tanca entre Israel i Gaza.

El nombre de morts podria augmentar, ja que dotzenes de persones han patit greus ferides pels impactes dels tancs i les bales. Les víctimes estan sent tractades a l’hospital Al Shifa, que s’ha quedat sense subministraments mèdics i només té uns quants facultatius treballant, va denunciar Al Qudra. Aquest centre sanitari va ser assetjat per les tropes israelianes al novembre. A més, un altre lloc que tampoc demostra ser segur són els albergs de refugiats de les Nacions Unides. Aquest dimecres, els tancs israelians van llançar diversos projectils contra un d’aquests al sud de Gaza i van provocar 12 morts i 75 ferits, segons va denunciar l’agència de l’ONU per als refugiats palestins (UNRWA, per les seves sigles en anglès).

Situacions de caos

Aquest atac va tenir lloc a Khan Yunis, un dels focus de violència de l’actual guerra contra Gaza. Fonts presents al centre de desplaçats interns més gran del sud de Gaza, que acull 8.000 famílies, és a dir, unes 40.000 persones, van denunciar que estan sent "objectiu". Abans de convertir-se en punt de trobada a la recerca d’un lloc segur per a milers de persones, era un centre d’entrenament. "La gent menja només una vegada al dia, perquè, malgrat que el menjar està disponible, els preus han embogit", denunciava fa uns dies la directora, Rida Thabet, en un testimoni compartit amb EL PERIÓDICO per part de l’organització Hands Up Project. "Els meus pitjors moments són quan no puc ajudar la gent", lamentava. Enmig dels atacs, intenta compartir imatges de la tràgica situació, amb ferits per terra, amuntegats i indiscernibles entre el caos.

Thomas White, un alt funcionari d’UNRWA, va informar que 15 dels ferits de l’atac de dimecres es troben en "estat crític", mentre que l’Exèrcit d’Israel va descartar que els seus homes en fossin responsables, i va dir estar investigant els fets. "L’ONU finalment va aconseguir arribar a les zones afectades per tractar els pacients ferits, portar subministraments mèdics i evacuar els ferits a Rafah", a la frontera amb Egipte, va afegir White, que va denunciar el bloqueig de missions prèvies per avaluar la situació.

També les autoritats militars israelianes diuen que estan investigant les acusacions que les seves forces van obrir foc ahir contra una multitud de palestins que esperaven ajuda al nord de la ciutat de Gaza.

L’Exèrcit va anunciar que ha derrotat en gran manera Hamàs al nord de l’enclavament, tot i que encara s’enfronta a atacs mortals, com el d’aquesta setmana en què 24 soldats israelians van perdre la vida. Per a la població que encara queda en aquesta zona de la Franja, que es compta en desenes de milers, sobreviure és gairebé un miracle, ja que el nord de Gaza ha quedat aïllat de l’ajuda humanitària. Allà els nivells de fam són fins i tot més elevats.

Ofensiva des del 7 d’octubre

La guerra entre Israel i Hamàs va esclatar el 7 d’octubre després d’un atac del grup islamista que va deixar uns 1.200 morts. Des d’aleshores, l’Exèrcit israelià manté una ofensiva per aire, terra i mar que ja ha deixat més de 25.700 gazians morts (entre ells més de 10.000 nens) i 63.740 ferits, segons el Ministeri de Sanitat palestí.

En aquesta última jornada d’ofensiva, el caos es va apoderar de Khan Yunis. Allà, les forces israelianes "van envoltar" els hospitals Nasser i Al Amal, els dos últims que queden en funcionament en aquesta ciutat del sud. A més, les tropes israelianes estan destruint edificis residencials amb l’objectiu, com han declarat anteriorment, d’establir una "zona d’amortiment" a la frontera de Gaza amb Israel, en clar desafiament als EUA. Washington s’ha oposat a la creació d’aquesta zona, al·legant que no hi hauria d’haver cap canvi permanent al territori palestí. El seu gran soci i aliat es torna a fer el desentès, mentre que grups de drets humans diuen que la destrucció de llars i granges civils podria constituir crims de guerra.