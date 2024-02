L'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha reivindicat el compromís del club comunitari amb Ucraïna. "El país és una prioritat per a la UE", ha assenyalat aquest dimecres des de Kíiv, en una atenció a mitjans acompanyat del primer ministre ucraïnès, Denys Shmyhal. Segons el dirigent català, els 27 continuaran donant suport a Ucraïna "costi el que costi" i ha celebrat els progressos que està duent a terme el govern de Zelenski per avançar en el camí de l'adhesió. "La millor manera de guanyar la guerra i garantir la pau és caminar cap a la Unió Europea", ha manifestat.

Malgrat les dificultats de la guerra, Borrell ha posat en valor la "resiliència" de Kíiv i ha animat el país a continuar treballant per reforçar "els mecanismes democràtics". Per altra banda, ha recordat que la UE ha destinat a Ucraïna al voltant de 88.000 milions d'euros des de l'inici de la guerra, una xifra a la qual se sumaran els 50.000 milions d'euros desbloquejats en l'últim Consell Europeu després de superar el veto del primer ministre hongarès, Viktor Orbán.