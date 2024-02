Grècia ha legalitzat el matrimoni homosexual. El parlament grec ha aprovat dijous a la nit per 176 vots a favor i 76 en contra una nova legislació que permet a persones del mateix sexe casar-se per la via civil i adoptar. “Grècia està orgullosa d’haver-se convertit en el 16è país de la Unió Europea que legalitza la igualtat en el matrimoni.

És una fita per als drets humans que demostra com és Grècia avui en dia: progressista, democràtica i apassionadament compromesa amb els valors europeus”, ha celebrat el primer ministre grec i líder del partit de centredreta Nova Democràcia, Kyriakos Mitsotakis. L’Església ortodoxa grega s’ha aposat a la legalització que, en canvi, ha estat celebrada pels col·lectius LGTBIQ+.