Quatre mesos després de la prohibició de la purpurina, la Unió Europea ha anunciat que a partir del 2024 no es podran fabricar cotxes brillants. Els acabats cromats tenen data de caducitat en aquest continent, ja que suposen un greu problema de contaminació i salut.

En un context en què la UE està intentant instaurar a tots els països la coneguda Zona de Baixes Emissions (ZBE) i s'està restringint cada cop més l'entrada de vehicles contaminants, aquesta nova prohibició és una decisió esperada perquè fabricar aquest tipus de colors suposa un perill ambiental per a l'aigua, i de salut per als peixos -a qui els genera problemes respiratoris fins i tot causar-los la mort- i l'ésser humà.

Tot i que no és una tonalitat gaire habitual, la UE prohibeix aquests acabats perquè són nocius en doble partida: per a la salut i per al medi ambient. El 2024 no es permetrà per la presència del crom hexavalent, la forma tòxica del metall crom, ja que es tracta d'un compost cancerigen, molt més que les emissions de dièsel.

El contacte directe amb aquest compost -per inhalació- pot ser molt nociu per a l'ésser humà, causant problemes respiratoris, lesions al fetge, debilitament del sistema immunitari i fins i tot desenvolupament de tumors.

Els acabats cromats, però, es poden aconseguir mitjançant altres mètodes més cars i complicats que les marques d'automòbils ja estan estudiant, com ara el níquel o el zinc.