La viuda d'Alexei Navalni, Iúlia Navàlnia, ha promès agafar el relleu del seu marit i destinar "tots els esforços" per defensar una "Rússia lliura". "Continuaré la feina d'Alexei, continuaré lluitant pel nostre país i us encoratjo a tots a fer-me costat", ha assenyalat en un vídeo publicat aquest dilluns, coincidint amb la seva visita al Consell d'Afers Exteriors que se celebra a Brussel·les. En el missatge, Navàlnia ha subratllat la importància que el "sacrifici" que ha fet el seu marit "no pot ser en va" i ha demanat als seus seguidors que "canalitzin la ira" que senten contra "aquells que volen destruir el futur del país".

"Al meu lloc hi hauria d'haver una persona diferent, però aquesta persona va ser assassinada per Vladímir Putin", ha expressat Navàlnia en l'inici del vídeo. Segons la dona de l'opositor rus, la mort de Navalni no només suposa la defunció d'una persona, sinó que també expressa el desig de Putin "d'acabar amb les esperances, la llibertat i el futur del poble rus".

"El meu marit és incorruptible, i per això Putin el va matar", ha etzibat. En aquest sentit, Navàlnia considera que els fets no poden fer retrocedir el moviment opositor al règim de Moscou. "Sé que sembla impossible, però hem de fer més; hem d'unir-nos per derrocar Putin", ha reiterat.

Tal com també ha assenyalat al vídeo, l'amor que tenia Alexei Navalni per Rússia "era més gran que qualsevol cosa en aquest món", per això defensa que Navalni, lluny de viure una vida normal, es va entregar a les autoritats russes. "Creia que mereixíem una Rússia millora", ha dit.

Al final del vídeo, Navàlnia ha reforçat que actuarà perquè la memòria del seu marit preservi i ha reconegut que no té intenció d'aturar-se davant possibles amenaces. "No tinc pot i us animo a continuar", ha resumit.