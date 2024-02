La Xina va registrar aquest diumenge el rècord de contrast tèrmic. És a dir, la diferència més gran registrada fins avui entre la xifra més baixa i la més alta observada en un mateix país al llarg d'una mateixa jornada. Segons constaten els serveis meteorològics locals, el 18 de febrer a la localitat de Turhong, al nord del país, es van observar -52,3 graus centígrads. Mentrestant, al municipi de Badu, a l'extrem sud, es van registrar 38 graus. El contrast entre les dues xifres mostra una diferència de més de 90 graus, la més gran de la que es té constància fins ara.

L'anterior rècord de contrast tèrmic es va observar el 1954 als Estats Units, quan en una mateixa jornada es van registrar -52 graus, d'una banda, i 38, de l'altra. Així que, pel que fa als informes històrics, el rècord establert ahir bat per almenys un grau l'anterior. Això és degut, en gran part, al fet que les temperatures es van registrar en zones geogràfiques molt diferents en què, a més, estan passant per situacions atmosfèriques diametralment oposades.

En aquests moments, de fet, la Xina està registrant alhora una onada de fred extrem al nord del país i una onada de calor al sud. El servei meteorològic xinès adverteix de l'impacte d'una onada de fred a la franja nord i centre del país, que amenaça de fer baixar els termòmetres més de 18 graus en un sol dia. Mentrestant, els darrers dies, a la zona sud s'estan registrant temperatures de més de 30 graus en ple hivern. És una situació que, tal com argumenten els experts, no té precedents. Si més no, no tan extrems.

Aquests extrems climàtics s'estan donant pocs dies abans de l'inici del període de vacances conegut com a 'festival de la primavera'. Segons reporten les autoritats locals, en algunes zones del centre del país s'estan registrant les condicions climàtiques més adverses dels darrers quinze anys. En determinats punts fins i tot s'ha hagut d'activar per primer cop des del 2010 una alerta per temperatures extremes.