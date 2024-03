L'actual president dels Estats Units, Joe Biden, i l'expresident Donald Trump han arrassat al superdimarts, el dia clau per definir els candidats a la presidència dels partits Demòcrata i Republicà. Trump ha guanyat en la majoria d'estats en joc i ha sumat prop dels 1.215 delegats necessaris per assegurar la seva nominació. L'únic estat en què ha perdut és Vermont en una votació molt ajustada. Les victòries de Trump deixen la seva rival Nikky Haley amb poques possibilitats de seguir en la seva aspiració presidencial. Al seu torn, Biden també ha quedat a prop dels 1.420 delegats necessaris per a la candidatura. Ha guanyat en tots els estats en joc excepte Samoa Nord-americana, on s'ha imposat Jason Palmer.