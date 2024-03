Més de 50.000 persones homosexuals van ser sancionades a França entre el 1942 i el 1982. A unes 10.000 d’aquestes persones les van castigar amb penes de presó. Fins i tot hi va haver deportats a camps de concentració nazi. La criminalització de l’homosexualitat, legislada pel règim col·laboracionista de Vichy, va durar més enllà de la Segona Guerra Mundial i no es va acabar fins a principis dels 80, amb l’arribada a l’Elisi del socialista François Mitterrand. Quatre dècades més tard de la seva despenalització, l’Estat vol reparar aquest deute històric amb les víctimes de l’homofòbia.

L’Assemblea Nacional va aprovar dimecres a mitjanit una proposta de llei per indemnitzar els homosexuals condemnats. Els 331 diputats que van participar en la votació, inclosos els d’Els Republicans (LR, afins al PP) i de l’ultradretà Reagrupament Nacional de Marine Le Pen, van votar a favor de la mesura. Aquesta segueix l’estela d’iniciatives semblants a Alemanya, el Regne Unit o Espanya.

El Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va ser precursor a Europa a l’impulsar indemnitzacions d’aquest tipus fa 15 anys, tot i que només uns quants centenars d’espanyols se n’han beneficiat.

"Ha arribat l’hora de [...] dir aquesta nit en nom de la República francesa: perdó, perdó als homosexuals de França que van patir durant 40 anys aquesta repressió totalment injusta", va dir el ministre de Justícia, Éric Dupond-Moretti, a l’Assemblea. Tret d’alguns discursos una mica reticents per part de la ultradreta –representants lepenistes van qüestionar que la llei inclogui compensacions econòmiques–, el debat nocturn va reflectir el consens suscitat per aquesta llei. Tot i que resulta una evidència que França s’ha dretanitzat en l’última dècada en qüestions com la immigració o l’islam, el sentit comú del país ha evolucionat de manera progressista en altres assumptes, per exemple, l’homosexualitat o l’avortament, que ha blindat aquesta setmana en la seva Constitució.

Haver de canviar de ciutat

La proposta sobre els homosexuals va ser impulsada pel senador socialista Hussein Bourgi el 2022, coincidint amb el 40è aniversari de la despenalització. "Algunes de les persones condemnades em van explicar haver patit una veritable fustigació per part de la policia. Els van acomiadar com a funcionaris. Recordo el cas d’una persona que va haver de canviar de ciutat per trobar una nova feina", va explicar aquest representant del partit de la rosa al diari progressista Libération.