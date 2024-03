Kate Middleton anuncia que pateix un càncer

Kate Middleton, princesa de Gal·les, ha anunciat aquest divendres que pateix càncer. Ho ha fet a través d'un vídeo enregistrat per la 'BBC' al castell de Windsor, on també ha detallat que ja s'està sotmetent a un tractament amb "quimioteràpia preventiva".

"Al gener, em vaig sotmetre a una important cirurgia abdominal a Londres i en aquell moment es creia que la meva malaltia no era cancerosa. La cirurgia va ser exitosa, però les proves de després de l'operació van trobar que hi havia hagut càncer. Per tant, el meu equip mèdic em va recomanar que em sotmetés a un tractament de quimioteràpia preventiva i ara estic en les fases inicials", ha explicat la dona de Guillem, l'hereu de la Corona britànica.

"Ha estat un xoc"

Després de setmanes d'especulació sobre el seu estat de salut, Middleton ha trencat el silenci i ho ha fet relatant que han necessitat setmanes amb el seu marit, per explicar la situació als seus tres fills, George, Charlotte i Louis. La princesa de Gales també ha confessat que la notícia ha estat "un xoc".

El rei Carles també va anunciar fa unes setmanes que també pateix càncer i que es troba, igual que Middleton, en tractament.