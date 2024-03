Rússia i la Xina veten la resolució dels EUA al Consell de Seguretat de l'ONU que demanava un alto el foc a Gaza

Rússia i la Xina han vetat aquest divendres la proposta de resolució dels Estats Units al Consell de Seguretat de l'ONU sobre l'alto el foc a Gaza. La proposició ha tingut el suport d'onze integrants de l'òrgan executiu de l'ONU, però no ha tirat endavant per l'oposició de Moscou i Pequín, que tenen dret a veto en ser membres permanents. Era el primer cop que Washington es mostrava a favor de demanar un alto el foc a Gaza, després d'haver votat prèviament en contra en tres resolucions que demanaven aturar les hostilitats. El representant rus, Vasili Nebenzia, ha justificat la seva decisió perquè la proposició de Washington no era "suficient" i contenia "retòrica buida".

"Els Estats Units han intentat vendre'ns un producte amb la paraula 'imperatiu' en la resolució. No ens sembla suficient. Cal exigir un alto el foc", ha dit Nebenzia, que ha considerat que el text contenia "llum verda perquè Israel emprengui una operació militar a Rafah".

La proposta estatunidenca demanava un "alto el foc sostingut, imperatiu i immediat" a Gaza per la "urgent necessitat d'expandir el flux d'ajuda humanitària a Gaza" i vinculava l'aturada de les hostilitats a l'alliberament dels ostatges israelians. "Volem veure un alto el foc com a part d'un acord que porti a l'alliberament dels ostatges de Hamàs i altres grups (...) i que permeti l'arribada de més ajuda humanitària a Gaza", ha explicat la representant dels Estats Units, Linda Thomas-Greenfield. El text també condemnava els desplaçaments forçats i "tots els actes de terrorisme comesos per Hamàs".

A banda dels vots en contra de Rússia i la Xina, Algèria també s'ha oposat a la proposta estatunidenca i Guaiana s'ha abstingut.