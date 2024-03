Les forces russes llancen un nou atac amb míssils sobre Kíiv

La capital d'Ucraïna, Kíiv, ha tornat a ser aquest dilluns objectiu d'un atac amb míssils atribuït a les forces russes i que, segons autoritats locals, ha deixat almenys un ferit. Les alertes s'han activat a primera hora del matí. L'alcalde, Vitali Klitschko, ha emplaçat a la població a refugiar-se davant el llançament de projectils russos i la resposta dels sistemes de defensa antiaèria ucraïnesos.

Fragments d'un míssil han caigut sobre un edifici de tres plantes de l'àrea de Pechersk. Klitscho ha confirmat en el seu compte de Telegram que dues persones han estat ateses en aquesta zona, si bé només una ha hagut de ser hospitalitzada.

L'ambaixadora estatunidenca, Bridget A. Brink, ha donat compte també en les seves xarxes socials de "fortes explosions" en la capital ucraïnesa i ha descrit els projectils utilitzats per Rússia com a "míssils hipersònics". "Durant els últims cinc dies, Rússia ha llançat centenars de míssils i drons sobre un país sobirà. Ucraïna necessita ajuda ja. No hi ha moment que perdre", ha afegit.

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha insistit en els últims dies als seus aliats occidentals en la necessitat que continuïn proporcionant noves armes, amb èmfasis en míssils de llarg abast i també en sistemes de defensa antiaèria per a respondre a bombardejos com el d'aquest dilluns.