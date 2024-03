Bulgària i Romania entren formalment a l'espai aeri i marítim Schengen

Bulgària i Romania ja formen part oficialment a partir d'aquest diumenge de l'espai aeri i marítim de la zona de lliure circulació europea Schengen.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat a tots dos països pel "gran èxit" que representa aquesta unió, de moment, només per mar i aire, ja que l'entrada per terra encara no és possible a causa del veto d'Àustria, temorosa d'un increment substancial de sol·licitants d'asil que puguin arribar per carretera.

Von der Leyen, no obstant això, ha acollit amb "satisfacció l'aixecament dels controls a les fronteres aèries i marítimes interiors", en una incorporació parcial que beneficiarà "milions de ciutadans de la UE a tota Europa".

El desembre del 2022, últim cop en què es va intentar un acord a Vint-i-set sobre aquest assumpte, el veto d'Àustria i els Països Baixos va frustrar l'entrada de Bulgària i Romania a l'espai Schengen, opció que la Comissió Europea reclamava des de fa una dècada perquè defensava que complien tots els criteris previstos per a l'adhesió.

Llavors sí que es va permetre l'entrada de Croàcia, últim soci a sumar-se al club comunitari, per la qual cosa Romania i Bulgària eren els únics països de la UE que no formaven part, d'alguna manera, de l'espai sense fronteres.

"Dia històric per a Romania i els romanesos!", ha proclamat el primer ministre romanès, Marcel Ciolacu, en el seu compte d'X. "Agraït a la Comissió Europea, al Parlament i al Grup Socialdemòcrata la tenacitat que han exhibit, i mantinc la meva esperança que el Consell Europeu estengui aviat la seva decisió a les fronteres terrestres", ha indicat.

Per la part búlgara, el primer ministre del país, Nikolai Denkov participa en la solemne commemoració de l'entrada de Bulgària a l'espai Schengen per via aèria en una cerimònia aquest matí a l'aeroport de Sofia i a la qual també hi ha presents la viceprimera ministra i ministra d'Afers Exteriors, Mariya Gabriel, el ministre de l'Interior, Kalin Stoyanov, i el ministre de Transports i Comunicacions, Georgi Gvozdeikov.