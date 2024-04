Netanyahu reconeix que l'exèrcit israelià ha matat de forma "no intencionada" set empleats de World Central Kitchen

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reconegut aquest dimarts que l'exèrcit israelià ha matat de forma "no intencionada" set treballadors de l'ONG World Central Kitchen en un atac aeri a Gaza. "Desafortunadament, en les últimes 24 hores s'ha produït un tràgic incident en què les nostres forces han atacat involuntàriament a persones innocents a la Franja de Gaza", ha assenyalat en un vídeo en hebreu publicat a X. En el mateix missatge, Netanyahu ha defensat que fets com aquest "succeeixen durant la guerra" i ha assegurat que el seu govern farà "tot el possible" per evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir.

La mort dels cooperants es va produir aquest dilluns, quan un comboi amb el logotip de l'entitat va ser interceptat per l'exèrcit israelià poc després de sortir d'un magatzem situat al centre de la Franja per distribuir ajuda entre la població palestina. En un comunicat emès a les xarxes, l'organització apunta que es va tractar d'un acte "deliberat" per part de les foces israelianes i ha anunciat una pausa de les operacions a la regió. "No és només un atac contra World Central Kitchen, és un atac contra les organitzacions humanitàries; és intolerable", lamenta l'ONG.

En el mateix comunicat, l'organització ha informat que les set víctimes mortals eren de nacionalitat australiana, polonesa, britànica, palestina i una tenia la doble nacionalitat canadenca i estatunidenca.

"Tinc el cor trencat; [...] l'amor que tenien per alimentar les persones, la seva determinació per demostrar que la humanitat està per sobre de tot i l'impacte que van tenir sobre innombrables vides seran recordats i apreciats per sempre", ha assenyalat la consellera delegada de l'ONG, Erin Gore.

Arran de l'atac, des de l'exèrcit israelià asseguren que s'està duent a terme una "profunda investigació als més alts nivells" per entendre "les circumstàncies d'un tràgic incident".

Condemnes des de la Unió Europea

L'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha condemnat l'atac i ha demanat una investigació "urgent" dels fets. "Malgrat les demandes de protegir civils i treballadors humanitaris, veiem noves víctimes innocents", ha lamentat en un missatge a X.

En aquest sentit, ha subratllat que la resolució del Consell de Seguretat de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) -que aposta per un alto el foc immediat, un accés sense restriccions a la Franja d'ajuda humanitària i una major protecció dels civils- s'ha d'implementar "de forma immediata".

En la mateixa línia s'ha expressat l'eurocomissari per a la Gestió de Crisi, Janez Lenarcic, qui ha condemnat el que és "un atac més" sobre el personal d'organitzacions humanitàries a Gaza. "Cal aturar-ho; ara", ha escrit a X, acompanyant el missatge d'una petició d'alto el foc a la zona.