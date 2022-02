Grups de versions com Sixtus i Hey Pachucos faran vibrar aquest dissabte de Carnaval el pavelló de Sallent. També actuarà Arradio Rosita.

Fonts de l’entitat que organitza el Carnaval de Sallent, El Carrilet, han remarcat que és una aposta musical interessant: «Aquest any hem optat per grups que puguin agradar a gent molt diversa, i amb grups de versions s’aconsegueix que tothom si senti còmode. A més, són formacions que porten molta festa i amb les quals el jovent s’ho passa molt bé».

Tot i que el plat fort musical es viurà dissabte a la nit, amb el ball de disfresses, diumenge, durant l’arròs popular a la plaça dels Arbres, actuarà la Zarigüella. I per últim, dimecres a la plaça de la Pau tocarà l’Orquestra Tropical i punxaran Djs.

Per conscienciar el jovent, hi haurà un Punt Lila per posar èmfasi en la sensibilització davant d’actituds masclistes i comportaments sexistes. Els Àngels de Nit reforçaran aquests consells sobre consum de drogues, sexe i agressions. «Volem que la festa es visqui amb seny, amb molta prudència i respectant les mesures de seguretat anticovid».