El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a la Catalunya Central ha denunciat el «fracàs» de l’oficina de mediació sobre immatriculacions que el govern de la Generalitat va presentar públicament fa pràcticament dos anys. Segons la formació, en un any i mig, des de l’agost del 2020 al desembre del 2021, només s’han presentat 15 processos. Davant l’escassa resposta obtinguda, el PSC considera que el servei ha estat «una despesa inútil, que hem pagat entre tots».

Els socialistes recorden en un comunicat que, just fa dos anys, l’aleshores Vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la Consellera de Justícia, Esther Capella, van comparèixer a l’ermita de Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet «per denunciar les immatriculacions de béns que l’Església Catòlica havia fet, entre els anys 1946 i 2015, considerades per ERC com indegudes». Ja en aquell moment, el PSC va sortir a criticar aquestes afirmacions en considerar-les «no ajustades a la realitat».

Amb les dades obtingudes a petició del diputat socialista Cristòfol Gimeno al Parlament de Catalunya, el partit constata «un fracàs total d’aquests posicionaments i una despesa inútil, que hem de pagar entre tots». En aquest sentit, la formació afirma que «si ERC acusava l’Església Catòlica de 3.722 immatriculacions indegudes a Catalunya i obria una oficina de mediació se suposava un allau de reclamacions i peticions d’ajuda per a recuperar els béns usurpats o apropiats».

Per contra, segons el PSC, en un any i mig, des de l’agost del 2020 al desembre del 2021, «només s’han presentat 15 processos, 13 de ciutadans i 2 d’ajuntaments. D’aquests, només 5 han aportat documentació i en 2 casos l’Església desestima la reclamació, mentre s’espera resposta dels 3 restants.

Per tot plegat, el PSC considera «l’acusació d’ERC no fonamentada i el fracàs d’una oficina que, en prop de dos anys, deu haver treballat quinze dies, amb un elevat cost per les arques públiques». Així mateix, denúncia «males pràctiques d’un partit de govern, que aprofita les institucions per fer política de partit. I a més, crea confusió i animadversió per unes actuacions contra les quals no ha aportat persones ni institucions afectades».