L’alcalde de Súria, Albert Coberó (PSC), ha alertat que si el projecte de construcció d’un centre d’atenció per a la gent gran (SAIAR) a la finca de l’antic edifici de Cal Pau queda aturat, i si això suposa un canvi de plans juntament amb la futura nova biblioteca, tot plegat suposarà «la pèrdua de molts diners», que ara mateix quantifica en almenys més de mig milió d’euros en ajuts, ja invertits o compromesos, «pèrdua que un municipi com el nostre no es pot permetre». Coberó ha lamentat que es pugui donar aquesta circumstància, ara mateix molt plausible, després que els grups de l’oposició (ERC, aiS i Junts), que tenen més regidors que l’executiu (de PSC i GIIS), tombessin en l’últim ple municipal dos punts que anaven enfocats a tirar endavant aquell projecte, tal i com va informar Regió7.

El batlle surienc ho concreta en el fet que «hi ha el cost de la redacció dels dos projectes, fets o compromesos, del SAIAR a Cal Pau i la biblioteca al solar de l’antic cinema Califòrnia, «que sumen uns 370.000 euros, i uns 200.000 euros en subvencions per a les obres del SAIAR en concret, més els que hi ha tramitats, per exemple, a través dels fons Next Generation».

El batlle surienc afirma que el seu govern intentarà fins a final de mandat tirar endavant el projecte

Albert Coberó s’ha mostrat decebut per la postura de l’oposició tombant els punts que haurien permès seguir tirant endavant aquest projecte adreçat a la gent gran (anomenat Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural), i nega que la major part el ple estigués des de l’inici en contra. Sosté que fins al moment que, ara fa aproximadament un any, es va trencar el pacte de govern entre PSC i GIIS (que després es va refer parcialment), «només Esquerra s’havia manifestat obertament en contra». Ho argumenta amb el fet que, «per exemple, abans d’aquest trencament vam passar per ple la creació de la partida per crear el projecte del SAIAR a Cal Pau, i en aquella aprovació només els tres regidors d’ERC hi van votar en contra. Junts hi va votar a favor, l’aiS es va abstenir i l’ara regidor no adscrit [Pere Requena, exGIIS] hi va votar a favor perquè en aquell moment formava part de l’equip de govern. Per tant, només 3 de 13 regidors van votar en contra de crear la partida per a un projecte, contra el qual ara hi han votat 7».

L’alcalde de Súria també retreu que la portaveu d’ERC, Marta Viladés, «que és la cap de l’oposició i que a més ja ha estat confirmada com a candidata a les properes eleccions municipals, digui que el millor que ha passat és poder-ho aturar a temps i que s’ha aconseguit parar un projecte que no estava ben justificat». Per a Coberó, «que una regidora d’Esquerra digui que un servei d’aquestes característiques, a Súria, no té sentit i crec que va totalment en contra de la línia general que té Esquerra a bona part del territori, com per exemple a Sallent, on sí que han apostat per tirar endavant un nou edifici d’atenció a la gent gran (la nova residència municipal)». El batlle argumenta que, «a Súria, les dades objectives mostren clarament que tenim una població cada cop més envellida, i que per tant l’atenció a la gent gran és un objectiu primordial. Per això no podem entendre que Esquerra, un partit progressista, en faci aquesta valoració, que vegi positiu aturar el projecte i que digui que no tenia sentit».

Coberó afirma que el seu executiu seguirà intentant «fins al final del mandat», que el projecte prosperi, «perquè tenim molt clar que l’atenció a la gent gran és un objectiu prioritari per al govern de PSC i GIIS, tenim clar que el projecte és bo i adequat, perquè tots els tècnics que hem consultat estan a favor de fer el SAIAR». En aquest sentit, afirma que «tant tècnics de la Diputació com de la Generalitat, i en el departament que pertoca hi han passat consellers tant d’ERC com de Junts, tots l’han vist favorablement. Ens han avalat totalment la nostra proposta, i això vol dir que tant ERC com Junts de Súria estan totalment desalineats amb el que ens han dit a nosaltres els responsables dels seus partits a la Generalitat».

L’alcalde ha expressat que «intentarem parlar i pactar amb tots els grups i arribar a aconseguir un acord. Si ens en sortim i prospera, fantàstic, i sinó volem tenir la satisfacció d’haver-ho intentat fins al final».

També ha volgut fer una puntualització en relació amb la moció aprovada el març per l’oposició on s’afirmava que l’edifici de Cal Pau s’havia comprat per fer-hi la biblioteca i que els tècnics de la Diputació deien que era millor lloc que el Califòrnia. Albert Coberó afirma que «això no és cert, els tècnics ens han assegurat que la biblioteca pot funcionar tant en un lloc com en l’altre i que totes dues son bones ubicacions. I en cap cas es va comprar Cal Pau expressament per fer la biblioteca, en l’expedient de compra no hi apareix en cap moment».