Bages Turisme ha senyalitzat els tres camins de pelegrinatge que connecten la muntanya de Montserrat amb el Bages a través d’un panell informatiu situat en un punt amb molta visibilitat del passeig de Montserrat, a tocar del cremallera, l’oficina de turisme i la zona on hi ha les parades de mató. L’objectiu és oferir als visitants de Montserrat informació sobre el Camí Oliba, el Camí Ignasià i el Camí de Sant Jaume, que passen per la muntanya de Montserrat i continuen fins a diferents punts de la comarca del Bages. La informació s’ofereix en català, castellà i anglès i va acompanyada de fotografies d’altres punts d’interès. A més, s’ha incorporat aquests 3 camins en la senyalització pròpia de la muntanya de Montserrat, en el punt on s’inicien aquests recorreguts.

S’ha instal·lat un panell informatiu en català, castellà i anglès i s’han incorporat els 3 camins a la senyalització pròpia de la muntanya de Montserrat El monestir de Montserrat és un dels principals atractius turístics de Catalunya, que rep cada any (amb xifres d’abans de la pandèmia) uns 2 milions de visites. És, doncs, una gran porta d’entrada a la comarca del Bages i un espai idoni per captar públic i donar-li a conèixer l’oferta turística que té la comarca, en aquest cas a públic tant nacional com internacional interessat en el senderisme i pelegrinatge. Aquest panell informatiu pretén també inspirar i connectar els visitants de Montserrat amb la comarca del Bages, per això s’hi inclouen fotografies que ensenyen el seu atractiu i diversos punts d’interès que es connecten a través d'aquests 3 camins. La instal·lació d’aquesta senyalització compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat possible gràcies a l’acord amb l’ARSA, l’empresa que gestiona els equipaments i serveis turístics de Montserrat. Per al conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, «disposar d’aquest espai a Montserrat és una gran oportunitat per visualitzar i ser un punt d’entrada a la comarca per a totes les persones que visiten la muntanya i el monestir». Comas destaca, a més, «la bona entesa amb Montserrat, una mostra més de la col·laboració entre agents públics i privats en la promoció turística de la comarca». A l’hora de definir els continguts dels panells informatius, s’ha comptat amb la col·laboració de l'Associació rutes del romànic, que promou i dona a conèixer els valors artístics i culturals del romànic a través del projecte del Camí Oliba, i de Manresa Turisme com a ciutat impulsora del Camí Ignasià.