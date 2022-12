L’Ajuntament de Súria destinarà l’any que ve 1.159.953 euros a la construcció del controvertit centre de dia per a gent gran a l’antic edifici de Cal Pau. Així ho contempla el pressupost municipal que la coalició de govern entre el PSC i el GIIS ha aconseguit tirar endavant malgrat que està en minoria amb 6 dels 13 regidors del consistori. Les abstencions d’ERC i l’aiS i l’únic vot en contra de JxC (el regidor no adscrit Pere Requena no va assistir al ple, com tampoc una regidora socialista), van permetre tirar endavant els comptes en l'última sessió, que pugen a un total de 9.478.798 euros.

La partida d’1,16 milions destinada al denominat servei d’atenció assistencial integral en l’àmbit rural (SAIAR) a Cal Pau suposa gairebé la meitat dels 2,54 milions d’euros que suma en total el capítol d’inversions. Que ara s’hagi inclòs en els pressupostos de l’any que ve contrasta amb la paralització, el mes d’octubre passat, del projecte executiu de l’obra, que com ja va explicar aquest diari va quedar aturada per ple amb els vots en contra de tota l’oposició, la qual de forma reiterada s’ha manifestat contrària a la proposta del SAIAR tal com la planteja el govern, tant per la seva ubicació, com per la necessitat i les dimensions del projecte.

L’alcalde, Albert Coberó, admet aquesta discordança i diu que la seva incorporació al pressupost «no assegura que s’acabi fent». Tanmateix, «no hi volíem renunciar» davant l’esperança que encara té «de poder convèncer la resta de grups per tirar-ho endavant». I és que, de moment, l’Ajuntament té garantits per a aquest projecte 200.000 euros d’inversió nominativa de la Diputació, i ha sol·licitat un ajut dels fons europeus Next Generation. Uns ajuts «que espero que els grups de l'oposició no es deixin perdre perquè Súria no s’ho pot permetre», apunta l’alcalde. Si al final hi hagués acord, la intenció del govern és licitar l’obra abans d’acabar el mandat, «i si no és possible però tornem a governar, ho faríem a començament del següent» per mirar de no perdre les subvencions rebudes.

Així mateix, els pressupostos també inclouen una partida, en aquest cas de 55.212 euros, per a la redacció del projecte d’edifici de la nova biblioteca, que també és motiu de discòrdia per les desavinences entre l’equip de govern, que la vol ubicar al solar de l’antic cinema Califòrnia, i l’oposició, que la voldria a Cal Pau, on el govern hi planteja el SAIAR. De fet, aquest projecte ja s’està redactant, i el que ara s’inclou és la partida corresponent a una nova plurianualitat.

Altres partides

Més enllà d’aquests dos projectes, les inversions de l’any que ve també deixaran 500.000 euros en millores de polígons industrials, 176.500 euros més en la rehabilitació de l’edifici de Cal Ton Bató, 170.186 euros en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics, o 115.000 més en els pressupostos participatius dels barris. També es contemplen 85.199 euros d’inversió en la xarxa d’aigua i clavegueram, 55.313 euros en l’adequació del conjunt arqueològic de les Guixeres, 48.000 euros en la pista esportiva del carrer de les Flors, 30.000 més per canviar les calderes escolars, 20.000 en millores dels equipaments esportius, 15.955 en camins forestals, i 15.000 euros en millores al cementiri.

En el seu conjunt, i segons asseguren fonts municipals, el pressupost aprovat és el més elevat de la història de l’Ajuntament de Súria, i suposa, entre altres, un increment de les partides destinades a Benestar Social, i una contenció de la despesa corrent.