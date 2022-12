Sallent farà l’encesa de la il·luminació de Nadal el divendres 16 de desembre, una data més tard del que és habitual, alhora que també s’ha decidit reduir l’horari d’encesa, que es concentrarà a la tarda mentre els comerços tenen obert. Aquestes dues mesures responen, segons ha argumentat l’Ajuntament, a «la voluntat de sumar-nos a l’estalvi del consum d'energia i fent un gest real que sigui més respectuós amb el medi ambient».

L’encesa anirà acompanyada d’una tarda festiva amb activitats durant tota la tarda en diferents localitzacions: la plaça Anselm Clavé, la de la Verdura i els carrers del centre comercial. A la plaça Anselm Clavé es farà un berenar amb coca i xocolata per als infants (a partir de 3/4 de 5 de la tarda) mentre es podrà fer cagar el tió. Serà a partir de les 6, a la mateixa plaça, quan es projectarà un mapping i es farà l’encesa de les llums de Nadal. A la plaça de la Verdura s’instal·larà una bola de Nadal i, als carrers del centre comercial, es farà un espectacle itinerant a càrrec de la Cia. Filigranes (de 5 a 7 de la tarda).

D’altra banda, aquest any hi haurà un espai als carrers on tothom qui ho vulgui podrà escriure els seus desitjos. També es promou el concurs d’aparadors de Nadal, que compta amb prop d’una quarantena de participants, on hi ha les postals de Nadal elaborades pels nens i nenes de les escoles de Sallent, des de P3 fins a 4t de primària. Hi ha participat prop de 400 nens i nenes de les escoles Torres Amat, Vedruna Sallent i els Pins de Cabrianes, que entraran en un sorteig que els premiarà amb un lot de joguines i un llibre de lectura.

Pel que fa al concurs d’aparadors, s’atorgaran tres premis per part d’un jurat format per un representant dels comerços, un o dos experts en temes artístics i la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sallent. El veredicte es farà públic el 28 de desembre.