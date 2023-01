Ferran Verdejo, actual portaveu del PSC a l'Ajuntament de Cardona i també del grup dels socialistes al Consell Comarcal del Bages, tornarà a optar a la reelecció a l'alcaldia de Cardona a les eleccions municipals del proper mes de maig. La seva presentació oficial es farà en un acte públic aquest dijous, 12 de gener, a les 7 de la tarda al Teatre Els Catòlics, i comptarà amb la presència del secretari general del partit, Salvador Illa, i de càrrecs institucionals i orgànics del PSC i altres candidats i candidates socialistes a la federació del Bages, Berguedà i Solsonès.

És la segona vegada que el PSC tria Verdejo com a candidat, després que ja ho va ser a les eleccions del 2019, en què el partit va aconseguir més del 22% dels vots, la qual cosa li va valer dos regidors al consistori, on el PSC comparteix oposició amb Junts per Cardona. Ara, amb el lema "és el moment de Cardona", el partit aspira a trencar la majoria d'ERC a l'Ajuntament i assolir l'alcaldia en un moment que els socialistes consideren vital per al desenvolupament social i econòmic del municipi.