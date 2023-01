Com si fos un regal de Reis, els més de 200 alumnes d’infantil i primària de l’escola La Serreta de Santpedor han tornat aquest dilluns al matí de les festes de Nadal amb la il·lusió d’estrenar escola nova. Infants i famílies han entrat per primer cop a les noves i flamants instal·lacions que, amb un evident entusiasme, han pogut recórrer de cap a cap abans d’iniciar les classes. Amb l’estrena de nou edifici, La Serreta deixa enrere els barracons on havia funcionat des que es va crear fa setze anys i ja pot començar a fer-se seu l’espai definitiu.

Un gran nombre de famílies han acompanyat els seus fills i filles el primer dia que trepitjaven l’esperada nova escola i miraven embadalits tots els racons del nou centre. L’inici de la jornada s’ha viscut com una autèntica festa i les cares de famílies, mestres i alumnat feien notar que es tractava d’un dia especial. El director de La Serreta, Guifré Dalmau, que rebia als infants i les famílies a la porta del nou centre, assegurava que «tornar de les vacances de Nadal i trobar-te un edifici nou és una il·lusió màxima». Segons Dalmau, amb el nou equipament, «guanyem espai, comoditat i moltes possibilitats». Ara, el repte és traslladar «l’ambient familiar i la màgia» que tenien a l’antic centre cap a l’actual perquè «també sigui l’edifici de La Serrera».

En la mateix línia, l’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, no podia amagar la satisfacció i assegurava sentir-se «doblement satisfet: com a pare i com a alcalde». Per Codina, l’estrena de l’escola «és una fita històrica per Santpedor, després de tants anys amb mòduls per fi s’ha aconseguit el nou edifici que és modern i funcional». El regidor d’Educació, Agustí Comas, hi afegia «l’esforç de tots aquests anys de tota la gent que va començar a La Serreta, com es van anar adaptant a l’espai de les cargoleres i, al final, s’ha aconseguit aquest nou edifici, que ha estat un treball de poble».

La jornada ha estat marcada per les cares d’il·lusió dels infants i els familiars que els han acompanyat quan anaven descobrint tots els espais del centre. Cristina Camprubí, mare de la Siena d’I3 definia la nova escola com «un gran canvi» i «un regal de reis», mentre Roser Oliveras, mare de la Ivet del mateix curs, en destacava «el fet que hi hagi tanta llum» i que guanyen «amb comoditat». «Estem contents de poder estrenar una escola, que no passa gaires vegades», hi afegia. Per la seva banda, Maribel Jódar, definia el centre com «espectacular» i en destacava «la combinació de vidre i fusta» i el gran nombre d’espais «amb aules especialitzades de música i ciències». Una altra mare, la Mireia, assegurava que era una escola «molt desitjada, tant pels pares però més pels fills, perquè portàvem molt de temps esperant-la».

A finals del mes de desembre, amb les obres ja finalitzades, la brigada municipal i l’equip del centre van ultimar el trasllat per a poder iniciar el segon trimestre a les noves instal·lacions. El nou centre s’ha construït en uns terrenys del carrer Prat de la Riba en confluència amb el carrer Pau Casals, molt a prop d’on hi havia l’antiga escola en cargoleres, que l’Ajuntament de Santpedor va cedir en el seu dia a la Generalitat. L’equipament, que es mantindrà amb una sola línia educativa, és un edifici de 2.320 metres quadrats i amb capacitat per a uns 225 alumnes distribuïts bàsicament en un espai de planta baixa més un pis, si bé té fins a tres nivells en alguns punts per adequar-se al terreny.

L’espai dedicat a educació infantil disposa de tres aules, serveis, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem, mentre que a primària hi ha 10 aules (les dels 6 cursos i les de desdoblament, reforç, una d’específica i una d’informàtica), a banda de cuina, magatzem, lavabos i les zones comunes (amb un espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari). Les noves instal·lacions també disposen d’una àrea d’administració, consergeria i per a l’AFA.

Una obra molt reivindicada

Amb l’estrena del nou centre s’ha fet realitat una obra reivindicada des de fa anys per la comunitat educativa. Tot i que l’escola es va crear el 2007, el projecte del nou centre no es va començar a gestar fins al cap de deu anys. El departament d'Educació es va comprometre llavors a valorar les necessitats que es reclamaven des de la comunitat educativa i es va tirar endavant amb la proposta, que es va començar a materialitzar amb la redacció del projecte.

Els treballs de construcció de la nova escola La Serreta als terrenys cedits per l’Ajuntament de Santpedor entre els carrers Prat de la Riba i Pau Casals van començar a final del 2020 amb un termini d’execució màxim de 3 anys. Finalment, ja és una realitat.