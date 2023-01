La lectura del pregó a càrrec d’integrants del Centre Ocupacional La Sagrera, juntament amb Guillem Lozano com a pregoner jove, seran els encarregats de donar el tret de sortida, divendres, a la festa major d’hivern de Sant Fruitós (a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Casal Cultural). El Centre Ocupacional ha estat escollit en reconeixement a la tasca que han realitzat en els darrers dos anys per vincular els usuaris i usuàries del centre en la vida del municipi. Lozano, protagonista del pregó jove, és un judoka que amb 15 anys ha aconseguit col·locar-se primer al rànquing estatal, guanyant el campionat d'Espanya cadet (sub18) i aconseguint medalla júnior (sub21) al campionat d'Europa.

El Centre Ocupacional La Sagrera serà el pregoner de la festa juntament amb Guillem Lozano, com a pregoner jove

Durant el pregó també es farà també un reconeixement a l’associació de veïns de les Brucardes, als equips de Protecció Civil i de les ADF, així com als diferents cossos d'emergències que van lluitar contra l'incendi que el passat mes de juliol va afectar al municipi.

Durant el matí del mateix divendres, festiu a les escoles del municipi, s’ha programat el Vitamina d’hivern, una activitat lúdica i esportiva que es realitzarà al pavelló d’esports, dirigida a infants des de p3 fins a 6è de primària. Es farà des de les 9 del matí i fins a la una del migdia amb la possibilitat d’ampliar l’horari des de les 8 del matí i fins a les 2 del migdia. El preu de l’activitat és de 10 euros per infant.

El dissabte 21 de gener, dia de l’onomàstica del patró del municipi, es realitzaran els actes més tradicionals. La jornada començarà amb l’esmorzar de germanor entre les entitats i l’Ajuntament, a les 9 del matí al Nexe- Espai de Cultura. Durant l’esmorzar es farà el lliurament de la distinció a la trajectòria de les entitats locals amb un especial reconeixement a la Cooperativa La Agrícola, pels seus 130 anys d’història, i a l’entitat Sant Fruitós Escola de Futbol, en l’any del seu desè aniversari. Durant l’esmorzar també es reconeixerà a l’entitat Associació Ràdio Sant Fruitós, qui va celebrar el seu 40è aniversari l’any passat i no va poder ser reconeguda ja que l’esmorzar no es va celebrar degut a la pandèmia.

A partir de les 11 del matí, les activitats es traslladaran a La Sagrera amb la missa en honor a Sant Fruitós, que es celebrarà a l’església parroquial. Un cop finalitzada, a partir de les 12 del migdia, la plaça de l’Església acollirà l’actuació dels geganters i grallers de Sant Fruitós. A continuació, la Cobla Lluïsos de Taradell oferirà una ballada de sardanes que acabarà amb un vermut popular. Durant tot el matí, la Rectoria Vella obrirà portes per tal que tothom pugui visitar-la.

A les 8 del vespre del mateix dissabte arriba al Teatre Casal Cultura la comèdia «M’esperaràs?», de Carles Alberola. Les entrades es poden comprar per 10 euros (anticipades, jubilats i joves) o per 12 euros a taquilla.

La jornada de dissabte la tancarà un piromusical de focs artificials, a partir de les 10 de la nit a la llera del Riu d’Or. Per tal de seguir l’espectacle es recomana que el públic es situï a tocar del riu o a les voreres de carretera de Vic, venint des de Manresa. Aquesta proposta es recupera del passat estiu, quan es va ajornar a causa de l’alt risc d’incendis forestals.

Una marxa molt popular

El diumenge 22 de gener arriba una de les propostes tradicionalment més participades de la festa i que enguany celebra la seva 25a edició, la Marxa del Terme. Aquesta proposta de natura i esport proposa dos recorreguts per fer a peu entorn el terme municipal: una de 12 km i una de 22 km. Tots dos amb sortida des del Bosquet entre les 8 i les 9 del matí. El preu per participar en l’activitat és de 10 euros i inclou avituallaments durant la ruta i un obsequi en finalitzar. Les inscripcions poden realitzar-se presencialment al Nexe-Espai Jove i al gimnàs V2O o en línia. A les 6 de la tarda del mateix diumenge 22 de gener, el col·lectiu Xarxa de Teatre Infantil, ha programat la proposta familiar «L’aneguet lleig, un viatge musical» de la companyia T-Gràcia. Les entrades es poden comprar per 5,5 euros (socis) o 7,5 (general).

Segon cap de setmana festiu

El programa tindrà continuïtat el cap de setmana posterior, i el dissabte 28 de gener arriba el gran concert de Festa Major amb el grup Doctor Prats i la sessió de Dj Arzett. La festa començarà a les 11 de la nit, al pavelló d’esports, i acabarà a 2/4 de 4 de la matinada. Les entrades es poden comprar de forma anticipada per 10 euros o per 15 euros el mateix dia del concert.

També inclòs dins els actes de la festa major d’hivern, el diumenge 29 de gener, a les 11 del matí, es presentaran els Fruitons uns nous éssers que a partir d’aquell dia es podran trobar en diferents punts del municipi i que faran descobrir a petits i grans tot allò que amaga el passat i el present del municipi. La presentació d’aquest projecte de turisme familiar es realitzarà amb l’acompanyament d’unes fades màgiques que sortint des de l’espai de la memòria (plaça de la Vila) guiaran als assistents fins a trobar un d’aquests éssers imaginaris.

A partir de 2/4 d’1 del migdia se celebrarà la inauguració del Parc de Can Figueras, un nou espai verd i de lleure a tocar del parc del Bosquet que s’ha condicionat per tal d’obrir-lo a la ciutadania. L’acte comptarà amb vermut per tots els assistents.

A la tarda, a 2/4 de 7, serà al torn del cinema amb la projecció de «42 segundos», d’Àlex Murrull i Dani de la Orden, film inclòs en el Cicle Gaudí de cinema. Les entrades es poden comprar a partir de 3 euros.

Les entrades pel concert de Doctor Prats i per les diferents propostes programades al Teatre Casal Cultural poden comprar-se anticipadament a la web de codetickets.