Amb l’objectiu de millorar la conciliació familiar, el Consell Comarcal del Bages posarà en marxa el proper 30 de gener, a un total de setze municipis del territori, el projecte Juga Bages, un nou servei públic de cura gratuït per a infants de 5 a 12 anys. Les poblacions que s’hi han adherit comptaran amb un espai municipal amb jocs, joguines i altres elements lúdics, que es estarà obert entre un i tres dies a la setmana perquè les famílies que ho necessitin hi puguin portar els seus fills i filles de manera puntual.

El nou servei de cura està adreçat a famílies amb infants menors a càrrec i es concep com una nova oferta lúdica a la comarca que afavorirà que les famílies puguin tenir temps per realitzar les activitats quotidianes i tenir capacitat de participar de manera plena al mercat de treball. La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat, Àdria Mazcuñán, ha explicat que es vol que «les persones que són responsables d’infants de la comarca puguin gaudir o disposar d’un temps que els permeti conciliar amb la vida personal i familiar». Segons Mazcuñán, no es tracta d’un «projecte de ludoteca on anar a deixar els nens cada tarda sinó d’un espai puntual de suport a les famílies».

Per accedir a Juga Bages les famílies hauran de fer una reserva prèvia, a través d’internet, amb un mínim de 24 hores d’antelació cada vegada que en vulguin fer ús i podran deixar l’infant l’estona que ho necessitin dins l’horari establert. En el moment de la inscripció els pares i mares rebran informació sobre el servei amb els objectius, la metodologia, les activitats, l’horari i la normativa del servei.

El servei, públic i gratuït, es prestarà als diferents equipaments públics dels municipis d’Artés, Balsareny, Callús, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Fonollosa, Gaià, Monistrol de Montserrat, Mura, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Talamanca. Cada activitat tindrà una durada de dues hores i mitja i els horaris oscil·laran entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. El servei, que es prestarà entre un i tres dies per setmana depenent de cada municipi, funcionarà durant tot l’any, excepte en els períodes de vacances escolars.

Juga Bages també inclourà un servei de préstec de jocs i joguines i se celebraran els dies internacionals que tinguin especial rellevància amb els infants. Totes les activitats aniran encaminades a transmetre els valors de respecte, igualtat i llibertat i comptaran amb un equip format per una persona coordinadora i deu monitors i monitores de lleure. El projecte compta amb el finançament del programa Temps x Cures del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.