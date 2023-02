La venda de disfresses repunta, però no arriba al nivell d’abans de la pandèmia

Els Carnavals tornen a partir d’avui amb les piles carregades, després de dos anys marcats per la pandèmia. Les botigues de disfresses han notat que aquest any hi ha moltes ganes de festa, però asseguren que les vendes no tenen res a veure amb les d’abans de la covid. Les compres es concentren a última hora i, cada vegada més, les grans colles opten per fer-ho per internet, un gegant amb el qual el petit comerç no pot competir. Tot i que s’ha notat un repunt de les vendes, encara són molt lluny de les d’anys enrere i els establiments del sector s’han de refiar ara del públic familiar i les escoles.

La normalitat ha tornat als Carnavals, però la venda de disfresses no acaba de remuntar. Núria Gómez, responsable de La Gresca, assegura que «la gent compra molt més per internet i moltes comparses que havíem fet anys enrere ara les hem perdut perquè la gent prefereix comprar des de casa». Creu que «des de la covid la gent s’ha acostumat a demanar per internet i ara costa molt que tornin a la botiga, molts truquen per demanar si tenim alguna cosa i si no la tenim ja no venen».

«Fem d’emprovador d’Amazon»

En aquest sentit, lamenta que «ara fem d’emprovador d’Amazon perquè la gent bé aquí, s’emprova la talla i s’ho compra allà per 2 o 4 euros de diferència» i no es té en compte «la facilitat que oferim de poder-se-la emprovar, amb algú que t’atén, que et treu una talla o una altra». Del mateix parer són Eva Ayala i Mercè Prat de la botiga Quina Conya que diuen que «les vendes són fluixes perquè molta gent compra per internet». També han notat que algunes persones «venen s’emproven una disfressa i després la busquen per internet, sort de la canalla de les escoles que sempre els hi falta una cosa o altra». Equiparen les vendes amb les de l’any passat, quan es van reprendre els Carnavals a última hora, «però com abans ni pensar-ho, ha canviat moltíssim i la gent no es vol gastar diners i vol coses barates, tant és la qualitat i amb internet no pots competir. L’únic que pots fer és tenir un servei bo amb el client». També asseguren que «venen més famílies que grups grans».

Per la seva banda, Sandra Muñoz, de La Traca, diu que les vendes «estan una mica més animades que els dos últims anys, però tampoc tan espectaculars com anys enrere i més aviat orientat a famílies amb nens petits que volen anar de conjunt, més que colles grans de gent jove com altres anys». Afirma que «som molt lluny d’abans de la pandèmia, però aquest any hi ha moviment i la gent està engrescada perquè es tornaran a fer rues amb normalitat. Els dos últims anys només s’ha venut disfressa infantil per portar a l’escola i ja està», apunta.

Els grups, diu, «estan apostant més per venir a buscar complements i no fer la inversió amb tot el conjunt d’una comparsa». Si que ha notat que «la gent ve molt a comparar preus, a demanar molt i a informar-se quan els costaria, quines talles tindrien i a vegades n’hi ha que tornen, sobretot la gent més gran, i potser els més joves si que aposten més per fer comanda online i tenir-ho abans». Tot i que assegura que a l’establiment «se’ls intenta facilitar perquè a les colles sempre se’ls fa descompte tan en disfresses com en complements».

Menys antelació que abans

«Abans la gent venia amb molta antelació per demanar la disfressa i fèiem comparses de 30 o 40 persones i venien amb un mes d’antelació o, fins tot, a l’estiu per triar les disfresses i ara no, van molt al dia a dia i venen l’última setmana, els últims 15 dies són els més forts», recorda Núria Gómez, de La Gresca. Les compres d’última hora al petit comerç tenen l’inconvenient que els clients «ara estan molt acostumats a Amazon que d’un dia per un altre t’ho porten i els nostres proveïdors no és com abans que t’ho portaven més ràpid, ara triguen 10 dies mínim i per la mateixa setmana és impossible tenir-ho».

«Fa por comprar perquè si després et queda aquí són diners i tenim un model de cada i si en venen sis, si que ho podem demanar, però no és la immediatesa de tenir-ho demà a casa, el proveïdor ens ho ha d’envair i almenys tres o quatre dies no te’ls treu ningú», asseguren Ayala i Prat. Muñoz, per la seva banda, subratlla que «la gent que sap el que vol amb temps ja ha vingut a encarregar i ja ho té des de fa molts dies, però la gent en general està venint a última hora, sobretot aquesta setmana per les escoles que un dia han de portar un pentinat divertit, un altre un complement... això és la feina ben bé d’aquesta setmana».

Tot i que les grans colles aposten per nous models de compra, les disfresses infantils i familiars continuen tenint força demanda a les botigues del sector. En el cas de La Gresca, que s’ha especialitzat en aquest públic més familiar, Núria Gómez afirma que «hem portat totes les talles de nens des de 0 anys i tenim molt ventall, en tenim tot l’any i de disfressa infantil en venem molta, seguim venent-ne igual que abans». Entre les que tenen més èxit hi ha «les d’animals perquè abriguen més i el nens no passen fred. Aquestes són les que més es venen».

«Miércoles», la disfressa estrella d’aquest Carnaval

El famós personatge de la família Addams, «Miércoles», que protagonitza una exitosa sèrie a Netflix és, de llarg, la disfressa més demanada aquest Carnaval, fins al punt que a la majoria de botigues ja fa dies que la tenen esgotada. Núria Gómez, responsable de La Gresca, explica que «la disfressa de la sèrie ha sigut un èxit i moltes nenes de 8 a 10 anys la volen i molta gent ens està trucant per demanar aquesta disfressa en concret». De fet, explica, «nosaltres ja fa 15 dies que la tenim esgotada». Eva Ayala i Mercè Prat de la botiga Quina Conya no ho dubten ni un moment i corroboren l’èxit del personatge. A l’hora de triar una disfressa, diuen, «la tele i les sèries hi fan molt». També la tenen esgotada a La Traca. «Com a novetat és la que s’està demanant més i la resta són una mica les de cada any», explica Sandra Muñoz de l’establiment.