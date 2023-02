L’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma de Castellbell i el Vilar, que vetlla per la preservació del patrimoni arquitectònic i cultural local, va adequar, a mitjan de l’any passat, un mirador que té unes vistes privilegiades de la zona, amb la muntanya de Montserrat com a principal atractiu. Recentment, l’espai ha incorporat un nou al·licient. Es tracta d’un gronxador des d’on es pot gaudir d’un nova perspectiva de l’espectacular panoràmica que ofereix aquest indret del Bages sud.

Per arribar al Mirador de la Bauma, on cada setmana passen un gran nombre de visitants, s’ha de passar per l’Antic Pont del Cremallera de Montserrat, que l’any passat va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), i agafar el camí de terra que hi ha a l’esquerra fins accedir a l’Antic camí del Cremallera de Montserrat. El vell traçat ferroviari, que connectava amb Monistrol, és un dels atractius d’aquesta zona que els Amics de la Bauma treballen per recuperar i preservar.

La ruta fins al mirador de la Bauma és senzilla i curta, aproximadament d’un quilòmetre, i destaca per les seves vistes. Abans de començar la caminada un bon lloc per aparcar és el pàrquing que hi ha just al costat de l'Església de la Sagrada Família de La Bauma, obra d’Alexandre Soler i March, un altre dels elements patrimonials destacats del municipi de Castellbell i el Vilar, que actualment s’està rehabilitant.

Una reivindicació històrica

La recuperació del camí que segueix el traçat que originàriament tenia el Cremallera de Montserrat, amb punt de partida a Castellbell i el Vilar, és una reivindicació històrica i l’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma, que vetlla pel patrimoni local, treballa per dignificar-lo. Es tracta d’un recorregut d’uns dos quilòmetres que uneix el nord del Borràs, al capdamunt de la plaça dels Bastoners, amb la Bauma.

Al llarg del sender, que l’any passat també es va declarar BCIL, es poden trobar diferents elements arquitectònics d’interès, com els murs de pedra seca que voregen el camí, el pont de la riera de Marà per on circulava el Cremallera i els antics túnels per canalitzar les aigües procedents dels vorals.

D'altra banda, l'Ajuntament de Castellbell també ha instal·lat recentment un nou Mirador de Montserrat al Vilar.