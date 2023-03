Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha obert el període perquè el personal de la companyia i la ciutadania puguin participar en la tercera edició dels Pressupostos Participatius. Fins al dia 31 de març, tant els treballadors i les treballadores de Ferrocarrils com les persones usuàries podran presentar, a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya, les seves propostes per destinar una part del pressupost d’inversió d’FGC.

En aquesta tercera edició, Ferrocarrils tornarà a destinar el 0,5% del pressupost anual d’inversió a l’execució de les propostes que surtin escollides. Concretament, s’invertiran 687.667 euros, distribuïts en inversions tant en l’àmbit del ferrocarril com en el de turisme. En el procés es podran presentar propostes de dos tipus: d’àmbit intern, que incideixin positivament en el treball del personal; i d’àmbit extern, per executar millores en les instal·lacions, en les infraestructures i en els serveis que ofereix la companyia a la ciutadania.

Amb l’objectiu de fomentar la participació, per segon any consecutiu, la ciutadania podrà presentar propostes de l’àmbit extern, a diferència de la primera edició en què només les va poder votar. Tal com explica el president de Ferrocarrils, Toni Segarra i Barreto, «amb els Pressupostos Participatius volem construir una cultura de participació i d’innovació i que totes les persones que treballen, viatgen amb Ferrocarrils o visiten els equipaments turístics tinguin la possibilitat d’incidir en la presa de decisions presentant propostes de millora».

Un cop es tanqui el període de presentació de propostes seguirà la fase de validació on una comissió tècnica decidirà, d’entre les rebudes, quines compleixen els requisits establerts i passen a la fase de votació que s’obrirà al mes d’octubre. Conegudes les propostes guanyadores, els tràmits per poder dur a terme la seva execució s’iniciaran el mes de novembre.

Els resultats de la segona edició

En la segona edició dels Pressupostos Participatius es van sotmetre a votació 30 propostes amb la participació de més de 450 persones i se’n van escollir 22. En aquella edició es va determinar destinar un 0,5% del pressupost del 2022, concretament una partida de 662.899 euros, a millores als centres operatius de Rubí i Martorell i a actuacions en diferents estacions de la xarxa d’FGC o a les estacions de muntanya, entre d’altres.