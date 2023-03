L'Ajuntament de Navàs ha posat en marxa aquesta setmana diferents actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, la urbanització del passeig Pla de l’Alzineta amb la Carretera de Castellet i la pavimentació del Passatge Pau Duarri. Les obres és previst que s’acabin a mitjans de juny.

Concretament, es duran a terme tres actuacions.

D'una banda, l'eliminació de barreres arquitectòniques, amb una obra principal a la intersecció entre la Carretera de Viver i el passeig de Ramon Vall, on es faran unes àrees que serviran per donar més protagonisme al vianant. Aquesta obra està previst que finalitzi el 31 de març. Paral·lelament, en diferents indrets del nucli, com el passeig, la carretera de Berga, la plaça de l’Església, i els carrers de la Pau, Josep Forcada i Pau Duarri, entre altres, es faran treballs de construcció de passos de vianants o guals.

D'altra banda, es procedirà a la urbanització del passeig del Pla de l’Alzineta i la Carretera de Castellet. S’urbanitzarà aquest espai amb la finalitat de donar continuïtat al passeig, la qual cosa es pretén que contribueixi a donar més pes al vianant als carrers més estrets de la part antiga de Navàs i crear una directa cap a la zona esportiva de l’Eix i dels diferents centres educatius. El temps previst d’execució d’aquesta obra és d’unes 10 setmanes, és a dir, fins a mitjans de juny.

Finalment, es farà la pavimentació del passatge de Pau Duarri, també per millorar l’accés a la zona exposada anteriorment, atès que s’hi preveu una major afluència de vehicles i, actualment, la superfície està en molt mal estat. Aquesta obra està previst que s’iniciï a principis d’abril i que s’acabin la primera setmana de juny.

Aquestes actuacions tenen un cost total de 507.294 euros i estan subvencionades en un 62% per la Diputació de Barcelona.