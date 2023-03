L’Escola Paidos estrena un nou espai obert i compartit per als grups d’Educació Infantil únic al territori

L’Escola Paidos, ubicada a Sant Fruitós de Bages, estrena aquest any un nou espai obert i compartit per als grups d’Educació Infantil que és pioner a Catalunya i únic a les comarques centrals. El centre ha invertit 1,2 milions d’euros els darrers mesos per fer realitat una remodelació estratègica dels espais que també inclou la sala polivalent, que acull el restaurant i el gimnàs de l’escola, i zones exteriors del pati.

La planta per als sis grups d’Educació Infantil, des d’EI3 fins a EI5, ha estat remodelada completament amb un nou espai que és comú i que disposa de 500 metres quadrats. Les instal·lacions són àmplies, lluminoses i compartides. La directora pedagògica de l’Escola Paidos, Marta Flotats, explica que «treballar amb espais oberts reforça la línia d’innovació pedagògica de l’escola i ens permet accentuar la nostra aposta de treballar de manera cooperativa».

L’alumnat comparteix espais de manera natural en les activitats d’aprenentatge de les diferents matèries i també en les estones de joc i experimentació. L’espai d’Educació Infantil està totalment climatitzat i obté l’energia de la instal·lació solar fotovoltaica ubicada a la coberta de l’edifici de la llar d’infants. A més, compta amb un espai de porxo exterior més enllà del pati.

Renovació de la sala polivalent i restaurant

Les obres de remodelació també han inclòs la renovació integral de la sala polivalent que funciona com a restaurant, incorpora l’escenari, esdevé un espai d’aprenentatge i activitats per a les diferents classes i inclou el gimnàs amb un espai compartit de 600 metres quadrats. «Entenem aquest espai polivalent com un punt important per compartir i obrir l’escola a les famílies també. En aquest sentit, el restaurant funciona com a bar perquè les famílies que vulguin puguin esmorzar abans que els infants comencin l’escola», apunta Flotats.

En paral·lel, aquest curs s’ha reforçat el projecte de restauració amb una aposta per als productes frescos i de temporada i també s’ha canviat el model de menjador. Ara, l’alumnat és més autònom i se serveixen els àpats ells mateixos escollint també a quina taula volen seure. La darrera novetat del restaurant és l’estrena d’una taula bilingüe en què els alumnes tenen l’oportunitat de conversar en anglès un dia a la setmana mentre dinen i millorar les seves capacitats lingüístiques. Ho fan amb el suport de les dues auxiliars de conversa d’Irlanda que fan una estada a l’escola fins a final de curs.

Finalment, l’actuació, executada entre els mesos de juny i desembre, també ha permès guanyar nous espais exteriors. En aquest sentit, es compta amb una graderia nova per promoure el descans, les estones de conversa i la lectura i pròximament també s’equiparà una zona de chill out per a l’alumnat d’ESO.