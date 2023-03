Un escape room de temàtica exclusivament feminista que transcorre a l'aire lliure. És la nova aposta del grup bagenc Gaudire (www.gaudire.com), que organitza esdeveniments d'aquest tipus arreu de Catalunya, i que ara vol sorprendre amb una proposta que pretén conscienciar sobre la igualtat de gènere. Aquest dissabte arribarà a Sant Fruitós de Bages, i el proper 27 de març, a Castellbell i el Vilar.

Es tracta de l'Escape city - Especial 8M, i es tracta d'una aventura en què els participants han de respondre diferents preguntes de temàtica feminista amb una app mòbil per equip, i resoldre proves i enigmes per acabar construint un mural cooperativament. Durant el joc, els grups s'enfronten a tot un seguit de qüestions relacionades amb la desigualtat de gènere i les discriminacions que pateixen les dones en diversos àmbits de la vida. Un dels reptes, per exemple, consisteix a ordenar cronològicament diferents dones il·lustres de la lluita feminista. I a mesura que els participants avancen en el joc, es van trobant amb més desafiaments temàtics en què es vol denunciar des de la violència masclista foins a la invisibilització de les dones en l'esfera pública.

Amb l'escape room feminista, Gaudire ha dissenyat una proposta que pretén combinar la diversió i el joc amb la sensibilització sobre la igualtat de gènere, i demostrar que és possible lluitar contra aquesta desigualtat de forma creativa i divertida i que la participació activa de la societat és clau per aconseguir aquest objectiu, segons han explicat els propis membres del grup.

L’Escape city és una iniciativa pionera i innovadora que, segons expliquen, ha estat molt ben acollida en els ajuntaments on s'ha presentat. I és que ara arribarà a Sant Fruitós i a Castellbell, però ja s'ha estrenat en poblacions com Piera, Santa Oliva, Cànoves i Samalús, Sant Gregori, l’Ametlla del Vallès o Cadaqués. Els artífexs de la proposta expliquen que els participants elogien la qualitat de les pistes i la originalitat de la temàtica, i destaquen la importància de difondre missatges com aquest i de promoure la igualtat de gènere a través d'activitats lúdiques i participatives d'aquest estil.