Sant Fruitós de Bages millorarà l’accessibilitat i la seguretat a la carretera BV-4511 amb la construcció d’una rotonda, que afavorirà la connexió amb el polígon industrial de Santa Anna. La Generalitat ha aprovat el projecte constructiu i preveu licitar les obres aquesta primavera, amb la idea que sigui una realitat l’any vinent. Així ho ha confirmat el conseller de Territori, Juli Fernàndez, aquest migdia durant una visita a la zona. L’Ajuntament i els empresaris del sector han celebrat que es doni resposta a una llarga reivindicació.

La carretera BV-4511, que transcorre al llarg de tota la zona industrial, registra un trànsit de més de 8.700 vehicles diaris, el 6% dels quals són vehicles pesants que provenen de les empreses del sector. Un dels punts més transitats de la zona, és la intersecció entre aquest vial i el carrer Sakura, per on hi ha una gran afluència de camions i cotxes que posen en perill la seguretat viària durant les incorporacions a la via principal. La construcció d’una rotonda en aquest nus viari permetrà millorar-ne la circulació i facilitar la incorporació de vehicles des del ramal provinent del polígon. El projecte preveu substituir la intersecció actual per una rotonda de 40 metres de diàmetre exterior.

La Generalitat ha aprovat el projecte constructiu i preveu licitar les obres aquesta primavera

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha destacat «la necessitat que els nostres polígons d’activitat econòmica tinguin accessos el millor possible i siguin segurs per ser el màxim de competitius». Segons Fernàndez la construcció de la nova rotonda farà que l’accés a la zona industrial «que en alguns moments del dia te molta pressió, sigui molt més fluid i segur».

Aquesta actuació compta amb una inversió de prop de 900.000 euros, que es finançaran gràcies a un conveni de col·laboració entre el Departament, l’Ajuntament i el sector privat. Tan el consistori com els empresaris del polígon han mostrat la seva satisfacció perquè es faci realitat una llarga reivindicació que suposarà una important millora en la mobilitat i la seguretat d’aquest sector.