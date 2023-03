Castellbell i el Vilar estrenarà aquest dissabte la nova pista poliesportiva al barri de la Bauma en el marc de la Festa de la Primavera. El municipi guanya es dota així d'un nou equipament que promou la pràctica d’esport a l’aire lliure i en aquest sentit es podrà practicar bàsquet, futbol i patinatge. A més, la pista compta amb un espai al costat per a la pràctica d'skate i, segons fonts municipals, "s’emmarca en les accions fetes al barri durant els darrers anys en què destaca la rehabilitació de l’església i l’obertura del centre cívic". L’estrena es farà a 2/4 d'1 del migdia i comptarà amb l’actuació de la colla de tabals Diables Els Resistents.

Festa de la Primavera

El barri de La Bauma viurà un dissabte festiu en el marc dels actes de la Festa de la Primavera organitzada per l’Associació de Veïns El Nostre Barri de la Bauma i l’entitat Diables Els Resistents. Els actes començaran a les 10 amb una xocolatada, taller de malabars i jocs per a la canalla, l’actuació dels gegants i un vermut popular. El programa continuarà a la tarda amb música, un breu correfoc, botifarrada popular i DJ per al públic més jove. El preu del sopar és de 6 euros i els tiquets es poden adquirir a l’Ajuntament.