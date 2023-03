L’ACA no ha detectat afectacions aigües avall pel vessament de salmorra a Súria

L’Agència Catalana de l’Aigua no ha detectat cap alteració important aigües avall al riu Cardener des del punt on es va produir el vessament de salmorra a la zona de la riera del Tordell de Súria, en la qual l’empresa ICL encara està treballant per neutralitzar-ne els efectes sobre el terreny (l’avaria ja va quedar reparada). De moment, i tal i com ja va informar Regió7, l’organisme competent en l’àmbit hidràulic va aixecar acta de l’incident i va fer un requeriment a l’empresa perquè es faci una restitució integral del medi que va quedar afectat, a la zona del Salí, però no li ha obert cap expedient. Segons han explicat fonts de l’ACA a aquest diari, aquesta obertura o no d’expedient el determinarà en els propers dies, d’una banda, l’anàlisi de les causes que van provocar el vessament (si se’n pot derivar que hagués estat conseqüència d’una mala praxis) i, de l’altra, l’impacte que aquest hagi acabat tenint en l’entorn.

Aquesta afectació és la que, per un cantó, s’ha analitzat aigües avall del riu i no se n’ha registrat cap alteració significativa. Per l’altre, la determinarà també la valoració final que la mateixa Agència Catalana de l’Aigua farà de la restitució del terreny, que avaluarà molt probablement la setmana que ve i que permetrà veure si el dany ha quedat subsanat. En l'acta emesa es va demanar a ICL que retirés la salmorra dels llocs on havia quedat estancada per evitar risc d'infiltració. Tal i com va explicar aquest diari, l’incident es va registrar l’1 de març per l’obstrucció accidental d’una canonada que va provocar una fuita de salmorra, que és aigua amb una alta concentració de sal, al torrent afluent del riu Cardener. Un aspecte important és que el vessament no es va produir pròpiament en el col·lector, sinó en una canonada que connecta amb aquest una bassa de retenció situada a l’àrea del Pla de les Hortes i el Salí, sota la planta de tractament d’ICL al Fusteret. És un detall important perquè en aquest cas es tracta d’una instal·lació sota tutela de l’empresa minera (per això se li fa a ella el requeriment), mentre que si s’hagués produït directament en el col·lector, l’ACA s’hauria adreçat a l’empresa Sorigué, que en té la concessió per al manteniment. Des del moment que es va detectar el vessament ICL Iberia, l'empresa que explota les mines de Súria, ha estat treballant per neutralitzar-ne els efectes. Fonts de l’empresa ja van explicar el cap de setmana passat a aquest diari que quan es va produir l’incident es van mantenir converses amb l’Agència Catalana de l’Aigua i que des del primer moment els van instar a actuar amb celeritat. ICL va dir ja llavors que es va actuar ràpidament per arreglar la canonada que va provocar el vessament i que ja funcionava amb normalitat. El que s’ha estat fent és succionar l’aigua que va vessar i també s’hi està tirant grava per retornar la normalitat a la zona afectada. L’empresa ja va avançar que els treballs es poden allargar encara unes quantes setmanes perquè la naturalesa del terreny fa que sigui complicat de treballar. Es preveu que l’any 2026 s’estreni un nou col·lector de Salmorra per als processos de la planta de Súria perquè l’actual té una capacitat insuficient i està molt deteriorat. Ja se n’han començat els primers treballs a la zona del Baix Llobregat. Com l’actual, que data de mitjan de la dècada dels vuitanta, la nova canonada farà un recorregut de 122 quilòmetres, des de les capçaleres de Cardona i Balsareny fins a desembocar al mar al Prat de Llobregat, passant per 22 municipis del Bages i del Baix Llobregat. La nova tindrà una capacitat de transport de 1.683 litres per segon.