L’actual alcalde d’Artés, Enric Forcada Valiente, optarà a un segon mandat després que Esquerra Republicana l’hagi escollit novament com a cap de llista de cara a les properes eleccions municipals del 28 de maig. En el transcurs d'una assemblea local, l'actual batlle va rebre el suport unànime de la militància per liderar el projecte els pròxims quatre anys. Forcada va ser anomenat alcalde per primera vegada en els anteriors comicis, l'any 2019, que era també el primer cop que encapçalava la llista. En aquest mandat, Forcada ha governat gràcies al pacte establert entre la seva formació i la CUP.

El candidat ha agraït la confiança i ha destacat que «em sento amb moltes ganes d'encapçalar de nou un grup renovat, enfortit i il·lusionat per continuar treballant pel poble en la línia dels últims anys, pensant amb la gent i sempre al seu costat, escoltant i sabent-nos explicar. Cal que fem autocrítica amb allò que hem de millorar, però alhora gaudir i estimar el poble per tot allò que ens ofereix cada dia». Forcada també ha volgut fer un esment a l'inici d'una legislatura, la que ara s’acaba, que va quedar totalment marcada per la pandèmia. «Hem viscut uns anys molt més difícils del que esperàvem, que han suposat una càrrega d'experiències, evolució i constància que ens han fet a tots i totes més fortes», ha posat en relleu. De cara el futur, el cap de llista republicà es mostra optimista per continuar impulsant projectes i treballant per a una gent d'Artés que s'imagina «orgullosa del seu poble, que l'estima i s'implica i el cuida per fer-lo millor cada dia. Volem ser al seu costat per fer-ho possible». Enric Forcada, que és llicenciat en Ciències Polítiques, ja era regidor a l'Ajuntament d'Artés abans d'assumir l'alcaldia l'any 2019, i també havia estat conseller de Suport als Municipis del Consell Comarcal del Bages.