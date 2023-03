La primavera és el temps per excel·lència per fer reviure els exteriors de casa i recuperar-los com a espais socials. Les plantes seran les teves millors aliades per donar alegria, color i fins i tot aroma a cada racó.

Avui et proposem set plantes ideals pels teus patis, terrasses i balcons. Opcions de temporada, autòctones, fàcils de cuidar i que t’ajudaran a estalviar aigua.

Una selecció de l’equip tècnic del Garden AMPANS, acompanyada dels millors consells.

Aromàtiques. Les imprescindibles pels amants de les olors i la cuina. Existeixen moltes opcions autòctones ideals per sembrar durant la primavera, com l’alfàbrega, el romaní, la lavanda, el julivert i l’orenga. No oblidis que necessiten llum directa i indirecta i un ambient fresc.

Rosers. A més de ser bonics, són ideals per tenir a l’exterior durant tot l’any. Els encanta el sol i no necessiten gaires cures. La primavera i l’estiu són les èpoques de floració màxima.

Clavells i clavellines. Una de les plantes de flors decoratives més populars a balcons i patis, pels seus colors vius i la seva abundant floració. Els clavells i clavellines fan flor durant diversos mesos de l’any. Són plantes vivaces, el que fa que visquin tot l’any i durant molts anys.

Camèlies. Les camèlies són un dels arbustos més bonics per sembrar a la primavera i n’hi ha milers de varietats. Floreixen cada any i n’hi ha que creixen fins als 4 metres d’alçada. També en trobaràs varietats adequades per formar bardisses i per decorar el jardí, i d’altres perfectes per cultivar en test, fins i tot, com a bonsais.

Evònims. Els reis de les bardisses. Es tracta d’un arbust molt resistent i que necessita molt poca aigua per viure i estar content. Les seves fulles, petites i colorides, donaran un toc diferent quan les combinis amb plantes de flor.

Mesen: Una suculenta que floreix molt i gairebé no necessita aigua. La mesen vol tot el sol possible, el necessita per poder mantenir les seves vistoses flors de colors taronges, grocs, vermells i roses. Podràs regar-la un cop per setmana a l’estiu i cada 10 o 15 dies la resta de l’any.

Més trucs per un rec sostenible

Existeixen moltes maneres d’optimitzar el rec de les plantes. Regar a la nit quan fa calor o col·locar un cobre-test a les torretes, ajuda a evitar que l’aigua s’evapori. Posar un plat de plàstic sota cada test ens ajuda a saber si hem regat massa o si el substrat no absorbeix prou, però sobretot ens permet aprofitar al màxim l’aigua, que quedarà en reserva.

Existeixen altres sistemes més avançats pel reg sostenible: hidrojardineres, jardineres amb dipòsit de reserva d’aigua, filtres dosificadors... Així com sistemes de reg alternatius: polvoritzadors, gels... Al Garden AMPANS trobaràs totes les opcions disponibles, i un equip d’especialistes que t’assessorarà per trobar la que s’adapti millor a tu.