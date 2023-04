Problemes en la conducció d’un col·lector en alta que porta aigües residuals fins a la depuradora de Castellbell i el Vilar, va provocar aquest dilluns a la tarda algunes fuites per les quals l’aigua fecal s’abocava directament al riu, a l’alçada de la colònia Borràs. Fonts de l’ACA asseguren que ja s’ha procedit a la reparació dels danys i el col·lector torna a funcionar correctament.

L’ACA va rebre l’avís per part del cos dels Agents Rurals aquest dilluns al vespre després d’apreciar dues fuites en el col·lector del sistema de Castellbell. Operaris es van traslladar fins a la zona i després d’inspeccionar la conducció es va comprovar que el col·lector sobreeixia per dues tapes de registres perquè s'havia taponat amb unes arrels, segurament arrossegades durant unes tasques de neteja fetes la setmana passada, segons expliquen des de l’ACA. Es van treure les arrels i l’aigua va deixar de sobreeixir.

L’ACA assegura que l’estat del medi al lloc on hi ha hagut els abocaments està net, i que no s’observen afectacions al riu Llobregat.