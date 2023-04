SUMEM per Coaner, Salo, Castelltallat, Valls de Torroella i Sant Mateu, vinculat a ERC, aglutinarà en una llista única de cara al 28-M representants de les dues formacions que actualment integren el consistori: Junts, que governa amb 4 regidors, i ERC, que és a l'oposició amb 3. L'encapçalarà l'ara regidor Jordi Borràs i Vilanova, que fa 4 anys es va presentar de numero 3 com a independent a la llista de Junts. Tant l'actual alcalde, Josep Maria Junyent, com el cap de l'oposició, Gabriel Rovira, han decidit fer un pas al costat.

En l'actual mandat, Borràs s'ha encarregat bàsicament de tot allò relacionat amb el poble de Valls de Torroella juntament amb l'alcalde, i ha donat suport a la regidoria de Salo. Reconeix que "no han estat anys fàcils", ja que s'ha governat el municipi amb quatre regidors al govern, enfront dels tres de l'oposició. "La gent sovint no és conscient de la feina que comporta governar un municipi tant petit com Sant Mateu. La realitat és que l'Ajuntament busca suport en una secretària i una administrativa que valen un imperi, i així i tot, el dia a dia és complicat, ja que tenim molt pocs treballadors per raons de pressupost i els regidors moltes vegades han de realitzar tasques inimaginables per ajuntaments més grans."

Borràs afegeix que "l'aprenentatge ha estat molt gran" i que es veu amb força per encapçalar un projecte així. El candidat està content i il·lusionat perquè creu que la feina que s'ha fet en l'última legislatura ha estat bona i comenta que "s'han complert gairebé totes les promeses electorals".

El cap de llista destaca també que "el municipi de Sant Mateu de Bages s'ha de preparar per a una transformació de funcionament a diferents nivells. És per això que en el moment que vam saber que els dos caps de llista de les eleccions del 2019 no seguirien, ens vam posar a treballar per crear una llista única al municipi de Sant Mateu". Una llista "única però transversal, heterogènia, jove, amb experiència, i sobretot amb moltes ganes i molta il·lusió", afegeix, i diu que s'ha intentat crear "amb persones de sectors diversos, però que els uneixi les ganes de treballar per un municipi que necessita moltes hores de feina darrere". Borràs apunta que "des de l'exterior, pot semblar que una llista única és poc democràtica, però som molt conscients que necessitem 7 persones unides i treballant per uns objectius comuns". En aquest sentit, considera "indispensable que el govern remi en la mateixa direcció que el poble i a la inversa", conclou.

Borràs treballa de tècnic d'atenció directe al Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya Central. Va estudiar Psicologia i ara està estudiant el màster en Psicopedagogia. Borràs és una persona molt implicada al municipi, on ja de petit va començar a participar activament en el teixit associatiu. Pel que fa a Valls de Torroella, és membre de la Comissió de Festes i del Grup de Teatre, i col·labora amb entitats com "Les Fabricantes" o la "Colla Gegantera". A Salo, és membre de la Comissió de Festes de Salo i membre actiu de les Caramelles.