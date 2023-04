L’alcalde de Monistrol de Montserrat, el republicà Joan Miguel, tornarà a encapçalar la llista d’ERC en aquest municipi de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. Aspira a afrontar el seu sisè mandat consecutiu al capdavant del govern monistrolenc, la qual cosa el converteix en l’actual segon alcalde més antic de la comarca que es presenta per revalidar el càrrec després del socialista Cristòfol Gimeno, que és batlle de Castellgalí des del 1999.

ERC ha presentat el seu cap de llista a Monistrol en un acte públic aquest dimecres al vespre, amb presència de la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà. «Volia que ella hi fos», apuntava Miguel, que ja fa un parell de mesos que va decidir tornar a fer el pas. Es va estrenar en la política municipal el 2003 i ja va entrar com a alcalde. Són vint anys «però seguim amb ganes de treballar, per concloure projectes començats i afrontar-ne d’engrescadors que tenim a la vista», especialment la biblioteca i el centre de dia, però també el nou CAP, entre altres. Fa un balanç positiu d’aquest darrers quatre anys «difícils per la pandèmia», però durant els quals «hem fet molta feina». Diu que ha estat el mandat «de l’adquisició de patrimoni» perquè s’ha comprat Cal Pla (on es projecta la biblioteca), l’aqüeducte i l’antiga bassa del prior integrada en la muralla, i l’edifici fabril de Ca l’Hernández per al magatzem de la brigada i per a la guàrdia urbana.

L'acte d’aquest dimecres ha estat el tret de sortida de la candidatura, que ja està tancada però que no es presentarà oficialment fins més endavant, ja en campanya. Tanmateix, Miguel ha avançat que tindrà de número 2 l’actual regidora de Més Monistrol, Olga Urraca, amb qui ERC governa en coalició, i una llista de noms que combina joventut, amb cares noves, i veterania, amb regidors actuals o que ho van ser.

Entre els alcaldes més veterans de la comarca també hi ha el de Gaià, Enric Armengou que, com Gimeno, ho ha estat durant sis mandats, si bé encara no s’ha pronunciat sobre la seva continuïtat.